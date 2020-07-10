Популярний серіал "Корона", який розповідає про життя Єлизавети ІІ та її родичів, не завершиться 5 сезоном. Автори проєкту планують зняти ще один сезон, який вже буде фінальним. Однак там не варто очікувати на появу персонажа Меган Маркл.

6 сезон "Корони"

Про це представники Netflix оголосили на твіттер-сторінці, вирішивши не приховувати причин такого рішення. За їхніми словами, наразі до зйомок готується 5 сезон "Корони". Під час обговорення сюжетної лінії автори проєкту дійшли згоди, що по-справжньому відтворити історію королеви Єлизавети ІІ вдасться тільки завдяки додатковим серіям.

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"Незадовго після того, як ми почали обговорювати сюжетні лінії для п'ятого сезону, стало зрозуміло, що для того, щоб віддати належне багатству і складності історії, ми повинні повернутися до початкового плану і зняти 6 сезонів. Проте повинен внести ясність: цей сезон не наблизить нас до сьогодення, але дозволить охопити попередній період більш детально", – прокоментував творець серіалу Пітер Морган.

Наразі всіх деталей задуму у Netflix не розсекречують. Однак Пітер Морган зізнався, що на глядачів очікує захоплива історія про Єлизавету ІІ, яка охопить початок 2000-их. А от прихильники Меган Маркл можуть засмутитись, адже персонажа цієї красуні не буде у серіалі "Корона" через часові рамки.

Що відомо про акторський склад стрічки

Та поки у мережі не стримують захвату, що улюблений серіал матиме продовження, автори проєкту посилено готуються до виходу 4 сезону та початку зйомок 5-го. Так, вже ведуться перемовини з акторами, які постануть у стрічці та розсекречено перші імена зірок.

Головні ролі в 5 сезоні серіалу "Корона" виконають:

Імельда Стонтон – королева Великобританії Єлизавета ІІ



Імельда Стонтон виконає роль Єлизавети ІІ / Фото Vogue

Леслі Менвілл – принцеса Маргарет, сестра Єлизавети ІІ



Леслі Менвілл виконає роль принцеси Маргарет / Фото InStyle

Емма Коррін – принцеса Діана



Неймовірна схожість леді Ді і Емми Коррін / Фото Vogue

Вже відомо, що на глядачів очікуватиме багато трагічних моментів, адже стрічка охопить і роки загибелі Леді Ді в автокатастрофі, і смерть принцеси Маргарет від інсульту. Тому кіномани не сумніваються, що емоційності двом сезонам "Корони" не бракуватиме.