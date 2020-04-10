Що почитати на карантині: Леся Нікітюк рекомендує

Ведуча шоу "Хто проти блондинок?" на Новому каналі Леся Нікітюк проводить карантин у своєму рідному Хмельницькому. Щодня вона займається спортом, готує корисну їжу, вчить племінниць англійської мови, дивиться улюблені фільми і, звісно, читає.

Днями Леді Ле поділилася списком кінострічок, які встигла переглянути. А сьогодні ведуча рекомендує книги, які вона вже дочитує.

Цікаво Про космос та Ліну Костенко: книги на карантин від Григорія Решетника

"Нарешті в мене з’явився час почитати щось для душі, – розповідає ведуча Нового каналу. – Завжди свідомо ставлюся до вибору літератури. Зараз дочитую "Радикальне прощення" та "Маркетингові війни". Так, я люблю різні жанри" (усміхається)

"Радикальне прощення", Колін Тіппінг

"Це не просто текст, а духовна технологія для зцілення стосунків, – розповідає Леся. – Вона навчить позбуватися гніву й почуття провини, знаходити взаєморозуміння в будь-якій ситуації. На відміну від інших форм вибачення, справжнє прощення легко досяжне і відбувається практично миттєво. В книжці пропонуються прості й доступні методи, які допоможуть вам позбутися емоційного вантажу минулого й відчути радість повного прийняття всього, що приносить життя. В результаті ви станете значно сильнішими, вільнішими та щасливішими".



"Радикальне прощення", Колін Тіппінг / Фото з відкритих джерел

"Маркетингові війни", Ел Райс і Джек Траут

"Автори детально розглядають діяльність провідних світових компаній та аналізують її з погляду воєнних стратегій, – розповідає Леся. – Це один із найвідоміших світових бестселерів. Між війною й маркетингом є чимало спільного. Джек Траут і Ел Райс переконані, що основні принципи воєнної стратегії необхідно вивчати у школах бізнесу і застосовувати під час маркетингових кампаній. Книга, яка назавжди змінила маркетинг. Цікава та корисна!"



"Маркетингові війни", Ел Райс і Джек Траут / Видавництво "Фабула"