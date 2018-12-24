Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу

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Що подарувати на Новий рік 2019 - ідеї подарунків на Новий рік 2019
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї / 24 канал

Новорічні свята завжди приносять казку в кожну домівку. Та саме милі подарунки близьким роблять ці дні атмосферними.

Незважаючи на чималі розпродажі та переповнені прилавки крамниць, інколи складно придумати, чим здивувати своїх близьких. Перед Новим 2019 роком журналісти LifeStyle 24 вирішили допомогти українцям та запропонувати різноманітні ідеї, які, можливо, стануть вам у нагоді при виборі подарунка. 

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Новорічні прикраси

Навіть найдосвідченіші господині полюбляють оновлювати свій новорічний декор, адже від покупки оригінальних та яскравих прикрас для ялинки чи столу складно втриматись. Тематичні іграшки, солом'яні та дерев'яні прикраси, будиночки з підсвітками, сніговики, різдвяні олені та Миколайки – це далеко не все, що зможе вразити найвибагливіших любителів свят.

Що подарувати на Новий рік 2019
Ялинкові прикраси / UnSplash

Що подарувати на Новий рік 2019
Новорічні прикраси для ялинки / UnSplash

Стильні гірлянди також можуть стати чудовим подарунком для близьких вам людей. При цьому такий сюрприз неодмінно сподобається не тільки батькам, але й друзям чи колегам. 

Новорічні прикраси: ідеї для подарунка
Новорічні прикраси: ідеї для подарунка / UnSplash

Новий 2019 рік що подарувати
Що подарувати близьким на Новий рік / Лайфхакер

Віночки на двері

Для близьких друзів або ж родичів можна придбати чарівні різдвяні віночки на двері. Ця святкова прикраса вже давно підкорює українців красою та вишуканістю. Окрім цього, різдвяний вінок можна з легкістю зробити вдома, адже сотні блогерів вже показали у мережі, як зі звичайних компонентів зробити це стильне декорування. 

Новорічний віночок на двері
Новорічний віночок на двері / Мамині поради

Солодощі або фрукти

Ще одним подарунком, який сподобається як дорослим, так і дітям, є солодощі. Однак просто принести торбинку із ласощами – зовсім не оригінально. Звичайні цукерки можна скласти у стильну композицію, яка приголомшить близьких та надовго прикрасить їх дім. Розбавити солодке можна фруктами та гілочками ялинки. 

Новорічні солодощі подарунок на Новий рік
Новорічні солодощі / UnSplash

Окрім цього, прилавки крамниць вже заполонило яскраве новорічне печиво, яке зачаровує всіх відвідувачів. Такі ласощі можуть створити чудовий настрій тому, для кого вони призначені. Також печиво можна зробити і самому, що додасть подарунку особливості. 

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Новорічні солодощі
Що подарувати на Новий рік – солодощі / UnSplash

Вбрання 

Особливо взимку, коли за вікном хурделить, кожна людина прагне затишку та тепла. Тому святкове вбрання чи плед будуть таким подарунком, який щоразу нагадуватиме близьким про вас. А от що саме придбати – тут є чималий вибір. Новорічні шкарпетки в гарній упаковці, або ж тапочки – прекрасний подарунок рідним. 

Новорічне вбрання
Новорічне вбрання / UnSplash

Водночас колег, за етикетом, не варто дивувати таким сюрпризом, адже такі речі вважаються надто особистими.

Родичі можуть зрадіти і теплим рукавичкам, шарфу або шапці. Тут варто врахувати смак людини, якій ви даруєте такі речі, оскільки при неправильному виборі подарунок може осісти десь далеко у гардеробі. 


Вбрання на Новий рік / UnSplash

Елементи інтер'єру

Не менш милими є елементи інтер'єру або ж посуд. Вони створять чудовий настрій близьким та додадуть їхнім домівкам особливий святковий затишок.  


Горнятко в новорічному стилі / UnSplash

Книги 

Мабуть, найбільш актуальним подарунком завжди залишається книга. Видання з яскравою палітуркою або ж чуттєвою поезією неодмінно сподобаються вашим близьким. 

Книга – подарунок на Новий рік 2019
Книга – подарунок на Новий рік 2019 / UnSplash

До Нового року залишається все менше часу, тому поспішіть зробити оригінальний подарунок своїм близьким. 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Статті Публікації Новини культури Новорічні свята Поради
Джерело: 24 канал
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