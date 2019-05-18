У Міжнародний день музеїв 24 канал розповідає про грандіозний проект у світі культури – Центр цифрового мистецтва, або ж "Майстерня світла" у Парижі. Це точка перетину мистецтва ХХ століття та сучасних технологій. Тепер всі охочі можуть не просто долучитись до прекрасного, а й стати його частиною.

Розташувався музей у будівлі колишнього ливарного заводу. Підготовчі роботи тривали чотири роки. І от у квітні 2018 року його нарешті відкрили. Це перший цифровий центр у Парижі. І, на переконання Фонду музеїв Франції Culturespaces, який курує проект, є наймасштабнішими мультимедійним арт-центром у світі.

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"Майстерня світла" у Парижі: відео

"Майстерня світла" займає 3300 квадратних метрів. Цифрове життя у ньому забезпечують 140 сучасних лазерних проекторів. За допомогою них картини "виводять" на всю поверхню приміщень – підлогу, стелі та 10-метрові стіни. Виглядає це приголомшливо – людина більше не є сторонньою спостерігачкою/спостерігачем, а опиняється всередині картини, взаємодіє з нею.



Виставка у "Майстерні світла", присвячена Густаву Клімту // Getty Images

Естетичну складову проекту підкріплює той факт, що за допомогою спеціального обладнання та технологій, зображення виводяться на поверхню у дуже високій якості.

Занурення у мистецтво відбувається під музику класичних композиторів, як то Вагнера, Шопена і Бетховена.

Виставка у "Майстерні світла", присвячена японському мистецтву: відео

Центр має дві виставкові зали. Велика – La Halle, маленька – Le Studio.

У першій можна ознайомитись з творчістю видатних митців, які здобули світове визнання. Під час перших виставок експозиція складалась з робіт художників Густава Клімта, Егона Шіле й Фріденсрайха Хундертвассера (який також був архітектором).

Виставка, присвячена творчості Клімта і Шіле: всі фото Getty Images

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До кінця 2019 року там проводять дві виставки. Велика програма присвячена творчості нідерладського художника Вінсента ван Гога, коротка – японському мистецтву.

Виставка, присвячена Ван Гогу: відео

Le Studio призначена для виставок молодих художників, про яких ще знають не багато, проте які хочуть бути почутими. До 31 грудня у залі експонують проект "Поезія" режисера та композитора Томаса Ванза. Автор описує його як гіпнотичну та метафізичну зоряну подорож.

Також Le Studio використовують для експериментів із сучасними технологіями.

Ідею створення Центру цифрового мистецтва президент Culturespaces Брюно Моньє пояснює тим, що арт-спільнота має реагувати на виклики сучасності. Мовляв, люди нині не дізнаються про мистецтво у такий спосіб, як ще 30 років тому. Тим паче, якщо йдеться про молоде покоління, занурене у віртуальний світ за допомогою гаджетів.

"Пасивне спостереження за творами мистецтва вже не є актуальним. І я переконаний, що люди все більше вивчають мистецтво через захоплюючий досвід та емоції, які дають сучасні інтерактивні можливості. Шлюб мистецтва та цифрових технологій – це, на мій погляд, культура майбутніх поколінь. Оскільки він здатний охопити більш молоду і ширшу аудиторію, ніж традиційні музеї", – зазначив Моньє.

У "Майстерні світла" ви маєте нагоду пережити вир емоцій, буквально загорнувшись у картини та досвід тієї людини, яка їх створила. Це грандіозний проект, який, поєднуючи зображення та музику, створює потужний ефект занурення в альтернативну реальність. Кольори проходять не крізь вас, а розкладаються в вас. Це той момент, коли можна стверджувати – мистецтво відбулось.

Уявіть собі, як земля вислизує з-під ніг і ви в мить опиняєтесь на хвилі в океані, або як все навколо заростає квітами, включно з вами, як по вам повзуть уривки фраз з листів Ван Гога до брата Тео, у які художник вкладав всю свою біль та любов до цього світу. Образи, пейзажі, все змінюється за секунди – множиться, розсипається, деформується, зникає, з'являється, поглинає. І у центрі цього вихору – ви.

Atelier des Lumières у Парижі: відео

Першу виставку присвячену Густаву Клімту та Віденському Сецессіону, яка тривала з квітня 2018-ого по січень 2019-ого, відвідали 1,2 мільйона людей. Організатори розраховували на 300 тисяч.