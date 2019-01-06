Що не можна робити в Святвечір: важливі деталі

6 січня 2019 року в переддень Різдва християни збираються в родинному колі за Святою вечерею. Цей день є дуже значущим, адже саме 6 січня вночі з'явився на світ Ісус. Святий вечір є заключним днем Різдвяного посту. Що не можна робити цього дня – читайте далі.

Святвечір або Багата кутя – одне з найурочистіших християнських свят. На Святвечір родина готує 12 пісних страв – за кількістю апостолів у Христа. Як тільки на небосхилі з'являлася перша зірка, вся родина повинна сідати за багатий стіл. Дізнайтеся детальніше, які заборони існують 6 січня – у нашому матеріалі.

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Що не можна робити на Святвечір:

1. Напередодні Різдва і до "першої різдвяної зірки" не можна нічого істи і сідати за стіл, поки не збереться уся родина.

2. Під час вечері не можна було багато і голосно розмовляти, виходити з-за столу і з дому, щоб не впустити нечисту силу.

3. У переддень Різдва не можна працювати навіть по дому і зустрічати Різдво з боргами і образами.

4. У Святвечір не можна йти далеко від оселі, адже тоді весь рік блукати будеш.

5. Не можна вечеряти в чорному одязі, інакше увесь рік проведете у труднощах.

6. Хлопцю і дівчині не можна сидіти на кутах столу, щоб не залишитися без подружньої пари.

7. Під час Святої вечері не можна запивати страви водою – тільки узваром.

8. Не сваріться з близькими та друзями, аби не ворогувати увесь рік.



Що не можна робити у Святвечір

Прикмети та повір'я на Святвечір:

– Якщо на Святвечір небо всіяне зорями, то в цьому році слід очікувати багатого врожаю.

– У надвечір’я Різдва Христового заведено запалювати в будинку свічки або розтоплювати камін, щоб залучити в будинок благополуччя і удачу.

– За святковим столом повинно бути присутнім парна кількість людей. Якщо вона непарна, то господині ставлять одну зайву тарілку.

– У Святвечір треба вийти на вулицю і подивитися в небо. Якщо побачити падаючу зірку і загадати бажання, то вона обов’язково здійсниться.