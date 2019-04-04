Ти на мене не заслужила, людино: кумедні ілюстрації про життя з котом

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Кумедні картинки про життя котів
Кумедні картинки про життя котів / Instagram // Lingvistov

Команда креативних людей, які насправді не є ні художниками, ні дизайнерами, мало не щодень створюють настрій Instagram-спільноті під акаунтом Lingvistov.

Там вони публікують жартівливі ілюстрації про труднощі життя з котом, ба навіть котів з вами.  

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Команда настільки захопилась кумедними оповідками у картинках, що історія тварин і їхніх власників ожила в предметах декору, на одязі та у різних дрібничках власного інтернет-магазину подарунків

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

Насправді Lingvistov – це школа вивчення англійської мови. І "котокомікси" починались як те, що має привернути увагу до вивчення іноземної і до згаданої школи зокрема. Пізніше проект став успішнішим за школу і фактично самостійним. Тепер там значно частіше зустрінеш рекламу подарункового магазину, аніж платформи, що навчає англійської.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Сприймай це як попередження, людино

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Я готовий до мого третього сніданку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Маленький демон, який вкусить твою ногу, якщо ти звісиш її з ліжка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Очікування/Реальність

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Моє! Моє! Моє!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Що зробила моя людина, щоб заслужити мене?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Просто перевіряю, чи йому комфортно

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lingvistov (@lingvistov)

*Ні!

blog_ava
Українська легенда за океаном: найкращі пісні Квітки Цісик
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Теги: LifeStyle Новини культури Курйозні новини Світ тварин Новини LifeStyle
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