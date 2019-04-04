Ти на мене не заслужила, людино: кумедні ілюстрації про життя з котом

Команда креативних людей, які насправді не є ні художниками, ні дизайнерами, мало не щодень створюють настрій Instagram-спільноті під акаунтом Lingvistov.

Там вони публікують жартівливі ілюстрації про труднощі життя з котом, ба навіть котів з вами.

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Команда настільки захопилась кумедними оповідками у картинках, що історія тварин і їхніх власників ожила в предметах декору, на одязі та у різних дрібничках власного інтернет-магазину подарунків.

Насправді Lingvistov – це школа вивчення англійської мови. І "котокомікси" починались як те, що має привернути увагу до вивчення іноземної і до згаданої школи зокрема. Пізніше проект став успішнішим за школу і фактично самостійним. Тепер там значно частіше зустрінеш рекламу подарункового магазину, аніж платформи, що навчає англійської.

*Сприймай це як попередження, людино

*Я готовий до мого третього сніданку

*Маленький демон, який вкусить твою ногу, якщо ти звісиш її з ліжка

*Очікування/Реальність

*Моє! Моє! Моє!

*Що зробила моя людина, щоб заслужити мене?

*Просто перевіряю, чи йому комфортно

*Ні!