Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус

Новий вірус COVID-19 став настільки небезпечним, що від нього не може вберегтися ні звичайна людина, ні відома знаменитість. Вірусна пневмонія ставить під загрозу життя тисячі людей. Яких зірок вже встиг зачепити коронавірус – читайте далі.

Коронавірус активно шириться світом і не на жарт лякає усіх людей навколо. Він поширився вже на всіх континентах, окрім Антарктиди. Найбільше від коронавірусу постраждали громадяни Китаю, пізніше спалах епідемії поширився в Італії.

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Станом на 16 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 6 513 людей. Загальна кількість інфікованих – 169 387 осіб по всьому світу.

Для того, аби вберегти усіх від ймовірного зараження, країни масово вводять карантини, закривають усі заклади, кордони, скасовуються рейси на літаки та впроваджується посилений контроль.

Коронавірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом, тож знаменитості, які мали тісний контакт з багатьма людьми, не змогли вберегти себе від захворювання.

Знаменитості, які захворіли на коронавірус

Том Генкс та Рита Вілсон

12 березня знаменитий американський актор Том Генкс та його дружина Рита Вілсон повідомили, що хворі на коронавірус. Наразі подружжя перебуває в Австралії на карантині під наглядом лікарів. За словами Генкса, у них була слабкість та біль у тілі. У Рити Вілсон був озноб і підвищена температура.

У нас є Covid-19 і тому ми знаходимося в ізоляції. Ми не поширюємо цей вірус комусь іншому. Є ті, для кого це зараження може призвести до дуже серйозної хвороби. Ми дотримуємося порад експертів та піклуємося одне про одного,

– написав Том Генкс.

Софі Трюдо

До числа інфікованих потрапила дружина прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Софі здала тест на наявність коронавірусу і він виявився позитивним.



Подружжя Софі та Джастін Трюдо

Софі перебуває в ізоляції, відчуває себе добре і виконує вказівки лікарів, приймаючи всі рекомендовані заходи обережності. Симптоми захворювання у неї слабкі.

Джастін Трюдо також залишиться в ізоляції на два тижні. В офісі прем'єр-міністра кажуть, що у нього немає ніяких симптомів, і поки що його не планують тестувати на Covid-19.

Мікель Артета

У головного тренера англійського футбольного клубу "Арсенал" виявили коронавірус. Лондонський клуб зазначив, що всі хто контактували з Артетою останнім часом – будуть ізольовані.



Мікель Артета

За його словами, він одразу звернувся до лікарів після того, як почав себе погано почувати. Він повернеться до роботи лише тоді, коли медики дадуть дозвіл.

Ольга Куриленко

15 березня відома акторка українського походження Ольга Куриленко також зізналася своїм прихильникам про те, що у неї виявили коронавірус. Знаменитість вже тиждень хворіє.

Сиджу в ізоляції вдома з діагнозом "Коронавірус". Вже майже тиждень хворію. Температура та слабкість – мої основні симптоми. Будьте обережні і ставтеся до цього серйозно!

– написала в публікації акторка.

Бегонія Гомес

Дружина прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Бегонія Гомес заразилася коронавірусом. Гомес почуває себе добре. Наразі перебуває в урядовій резиденції разом з чоловіком.



Педро Санчес та Бегонія Гомес

Відомо, що 8 березня дружина прем'єра брала участь в демонстрації за права жінок в Мадриді, незважаючи на заборону на масові збори. Ймовірно, саме там вона і підчепила злощасний вірус.

Лучіан Грейндж

Глава корпорації Universal Music Group Лучіан Грейндж, ймовірно, хворий на коронавірус. За інформацією видання Variety, його тест на коронавірус виявився позитивним. Коментарів він поки що не дав.



Лучіан Грейндж

Виконавчого директора найбільшої в світі звукозаписної корпорації Universal Music Group доставили в медичний центр Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Ідріс Ельба

Відомий голлівудський актор, найсексуальніший чоловік планети 2018 року Ідріс Ельба потрапив до числа тих знаменитостей, які потерпіли від коронавірусу. Сьогодні, 16 березня, він пройшов тест на Covid-19, який показав позитивний результат.



Ідріс Ельба

Актор зазначив, що поки що у нього немає симптомів хвороби, проте він перебуває в ізоляції, відколи дізнався, що може бути інфікованим.

Крістофер Гів'ю

Норвезький актор Крістофер Гів'ю, який здобув популярність завдяки ролі Тормунда в серіалі "Гра престолів" та ролі Родоса у фільмі "Форсаж-8", також виявили коронавірус. Чоловік з сім'єю перебуває на самоізоляції у Норвегії.

Про позитивний тест на коронавірус актор розповів у своєму інстаграмі.

Усім привіт з Норвегії! Вибачте, що повинен сказати це, але сьогодні мій тест на коронавірус виявився позитивним. Моя сім'я і я самоізолюємося вдома стільки, скільки це буде потрібно,

– зазначив Гів'ю.

Актор розповів, що з його здоров'ям усе гаразд, а інфекція проявляється лише незначними симптомами простуди.

Рейчел Меттьюз

Серед числа знаменитостей, які вирішили публічно зізнатися, що хворі на коронавірус стала Рейчел Меттьюз. 26-річна акторка розповіла, що пройшла тест на коронавірус і він виявився позитивним. Зірка також розсекретила симптоми, які у неї були.



Рейчел Меттьюз

Симптоми коронавірусу, які відчула Рейчел Меттьюз:

1 день: біль у горлі, головний біль та втома

біль у горлі, головний біль та втома 2 день: легка лихоманка, жахливі болі в тілі, озноб, різкий біль у легенях, почався сухий кашель, немає апетиту

легка лихоманка, жахливі болі в тілі, озноб, різкий біль у легенях, почався сухий кашель, немає апетиту 3 день: відсутність лихоманки, незначні болі в тілі, глибокий сухий кашель, задишка, велика втома, відсутність апетиту

відсутність лихоманки, незначні болі в тілі, глибокий сухий кашель, задишка, велика втома, відсутність апетиту 4 день: симптоми менш відчутні, проте в легенях залишалася важкість та ускладнене дихання, втратила нюх і смак, немає апетиту

симптоми менш відчутні, проте в легенях залишалася важкість та ускладнене дихання, втратила нюх і смак, немає апетиту 5 – 7 дні: симптоми залишалися незмінними

Індіра Варма

В акторки зі знаменитого серіалу "Гра престолів" Індіри Варми діагностували коронавірус. 18 березня у своєму блозі вона розповіла, що погано себе почуває, а вже наступного дня у неї виявили позитивний тест на COVID-19.



Індіра Варма

Акторка скасувала репетиції у постановці "Чайка", в якій вона грає із знаменитою колегою Емілією Кларк та багатьма іншими. Усі вони мають пройти тест на коронавірус.

Деніел Дае Кім

51-річний американський кіноактор корейського походження підхопив коронавірус під час зйомок медичного телесеріалу "Нью-Амстердам" (New Amsterdam) у Нью-Йорку. Деніел Дае Кім дізнався про недугу лише в четвер, 19 березня, а оголосив про неї шанувальникам у своєму інстаграмі вже наступного дня.



Деніел Дае Кім заразився коронавірусом / Instagram / @danieldaekim

Актор запевнив, що почувається добре та не втрачає позитив. За його словами, він не потребує госпіталізації та нагляду медиків. Він знаходиться на самоізоляції у власному будинку на Гаваях.

Колтон Андервуд

Колишній учасник американсько реаліті-шоу "Холостяк" 28-річний Колтон Андервуд у п'ятницю, 20 березня, оголосив, що пройшов тест на коронавірус і результати були позитивними. Він відчув симптоми кілька днів тому і вже тиждень перебуває на самоізоляції.



Колтон Андервуд захворів на коронавірус / Instagram / @coltonunderwood

Хлопець наголосив, що спочатку відчував себе виснаженим – йому було важко рухатися. Проте за кілька днів він повернувся до тренувань, правильного харчування та почувається цілком здоровим.

Енді Коен

51-річний американський продюсер та ведучий на особистій сторінці в інстаграмі оголосив, що за кілька днів після початку карантину відчував себе зле. Тест на коронавірус підтвердив захворювання. Енді Коен був змушений призупинити роботу над своїм ток-шоу Watch What Happens Live, зйомки якого відбувалися вдома.

Знаменитість зазначив, що зараз сконцентрований на своєму здоров'ї та планує невдовзі повернутися до улюбленої роботи. Енді Коен публічно подякував лікарям, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу заради безпеки всіх громадян. Він закликав шанувальників залишатися вдома та дбати не лише про себе, а й про людей навколо.