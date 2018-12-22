Тріумфальне повернення додому: в Україну поїде картина, яку вкрали під час Другої світової війни

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Картина Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною"
Картина Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" / www.facebook.com/ukr.embassy.usa

Під час Другої світової війни картину знаменитого українського живописця Михайла Паніна було викрадено з Дніпропетровського музею. Посольство України в США провело переговори із американським ФБР та уклали угоду про повернення її на Батьківщину.

Про успішний результат співпраці Служби зовнішньої розвідки України та ФБР повідомили представники Посольства України в США на їхній сторінці у Facebook.

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Посол Валерій Чалий (Valeriy Chaly) отримав листове повідомлення від американських представників Посольства, що вони не були повідомлені про незаконне перевезення картини за кордон. Вони схвалюють і підтримують запит на повернення картини "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка невідомим чином опинилась у США під час Другої світової війни.

За словами представників українського посольства в США, це перший випадок, коли кооперація двох країн, що стосується повернення пам’яток культурної спадщини, пройшла вдало.

Наразі триває останній етап вирішення справи. Суд розглядає позов, за результатами якого картина Михайла Паніна буде офіційно повернена в Україну зі Сполучених Штатів Америки.

Картина Михайла Паніна повернеться в Україну із США
Картина Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" 

 

Теги: Новини України LifeStyle Новини США Новини культури
Джерело: Lifestyle
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