Трійця: що можна і що не можна робити в це свято

Трійця у 2019 році випадає на 16 червня. А 17 червня, в понеділок, українці матимуть додатковий вихідний, адже це другий день Зелених свят. День Святої Трійці має багаті традиції та прикмети.

Трійця відзначається щороку на 50-й день після Великодня. В Україні в честь свята встановлено два вихідні 16 червня і 17 червня (неділя і понеділок). Згідно з Євангелієм, у цей день на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і вони заговорили різними мовами світу і почали проповідувати. Тому Трійця вважається також днем народження християнської церкви. Існують також повір'я та прикмети на Трійцю – що можна і не можна робити.

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Трійця 2019: що не можна робити

Вважається, що на Трійцю не варто призначати весілля – нібито нічого хорошого таку сім'ю не чекає.

Шити, пекти і працювати на городі, як і на інші великі християнські свята, на Трійцю не можна. Трійця збігається з закінченням тяжких трудів та підготовкою до збирання врожаю. Тих людей, хто не відпочиває в цей день, за повір'ями, чекають напасті: у тих, хто оре, худоба впаде, у тих, хто сіє, град поб'є посіви. У тих, хто пряде вовну, вівці заблукають.

Духів День – це наступний день після Трійці, коли забороняється працювати на землі, але можна шукати в ній скарб. Нібито земля в цей день обов'язково подарує хорошій людині щось цінне.

У народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки і русалки, тому не бажано одному йти в ліс або на поле. Також не можна водити в ліс худобу. А ще на Трійцю не можна купатися, інакше, за давніми повір'ями, русалки затягнуть на дно.



У народі вірили, що на Трійцю не можна купатися в озері

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У свято Трійці потрібно постаратися не думати про погане, не заздрити і не злитися на когось, бо нічим хорошим це не закінчиться.

Що можна робити на Трійцю

У свято оспівують Отця, Сина і Святого Духа, а також поминають померлих. У неділю у православних храмах виконується одна з найбільш урочистих і красивих служб в році, а після Божественної літургії, вчиняють вечірню в пам'ять про поблажливість святого духа на учнів Ісуса.

У церкву в цей день ходять з гілками берези, клена або дуба, а також з польовими квітами. Потім їх несуть додому, засушують і зберігають за іконами. Також гілки залишають біля вікон і дверей, щоб не проникла зла сила.



На трійцю святять зелень і прикрашають нею свої домівки

На Трійцю сушать віники для лазні. Вважається, що вони будуть мати цілющу силу.

Якщо на Трійцю не можна призначати весілля, то зовсім інша справа – сватання і знайомство з батьками. Якщо вони випадуть на Трійцю, то шлюб буде міцним і щасливим.

Існує також прикмета, що дощ на Трійцю пророкує грибний рік, хороший урожай і прекрасну погоду.