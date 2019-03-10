Трохи наш, трохи не наш: російська співачка Альона Апіна обурливо висловилась про Крим

89 Читать новость на русском
Апіна вважає, що Крим "трохи наш. а трохи не наш"
Апіна вважає, що Крим "трохи наш. а трохи не наш" / Фото з відкритих джерел

Російська співачка Альона Апіна не проти, аби захоплений український Крим залишився при Росії. Однак вона сподівається, що все це вирішиться "полюбовно".

Про своє "складне ставлення" до питання окупації Росією Криму Апіна розповіла німецькому виданню Deutsche Welle.

Читайте також: Істерика та вимоги не публікувати відео: що залишилось за кадром інтерв'ю ANNA MARIA

"Наш Крим, не наш Крим – у мене дуже складне ставлення до цих подій. З одного боку, звичайно, він наш, а з іншого боку, звичайно, він не наш. Я не можу зараз говорити, тому що багато чого не знаю", – сказала вона.

Апіна зазначила "хочеться, щоб він був наш". Однак російська співачка сподівається на "полюбовне" вирішення цього питання.

Або ж взагалі не влазити в цю тему. Я зараз по-російськи буду якось вихляти хвостом і говорити всякі словоблудства,
– додала співачка.

Апіна нагадала, що "тепер нев'їзна в Україну" після її концерту в Архангельську.

"Я пам'ятаю, я потрапила в "Миротворець". Я знаю, що тепер туди нев'їзна, тому що співала в Архангельську, де за мною на сцені було написано "Кримнаш". Я ж не дивлюся, що на заднику написано", –зазначила співачка.

Що таке "Миротворець"?
Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".

Зазначимо, скандал через "Кримнаш" розгорівся і на Нацвідборі до Євробачення – Україні відмовилася від участі у пісенному конкурсі. Під час резонансного інтерв'ю з журналістом Романом Скрипіним, учасниці відбору Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти, чи окупований Крим.

blog_ava
Заступник міністра потрапив у ДТП, коли перевіряв стан доріг Закарпаття
сьогодні
3349
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Україна – Росія Музика Російська пропаганда Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
9 березня 20:09 Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Богданна Рибак 1471
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9 березня 19:17 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
2624
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
9 березня 17:38 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 3213
Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото
9 березня 17:06 Смерть 19-річної переможниці Мiss Teenager Лотте ван дер Зеє: останні дні життя моделі у фото
6861
Млинці на Масляну 2019 з італійською начинкою: простий рецепт
9 березня 15:40 Млинці на Масляну 2019 з італійською начинкою: простий рецепт
Богданна Рибак 988
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук