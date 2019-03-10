Трохи наш, трохи не наш: російська співачка Альона Апіна обурливо висловилась про Крим

Російська співачка Альона Апіна не проти, аби захоплений український Крим залишився при Росії. Однак вона сподівається, що все це вирішиться "полюбовно".

Про своє "складне ставлення" до питання окупації Росією Криму Апіна розповіла німецькому виданню Deutsche Welle.

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"Наш Крим, не наш Крим – у мене дуже складне ставлення до цих подій. З одного боку, звичайно, він наш, а з іншого боку, звичайно, він не наш. Я не можу зараз говорити, тому що багато чого не знаю", – сказала вона.

Апіна зазначила "хочеться, щоб він був наш". Однак російська співачка сподівається на "полюбовне" вирішення цього питання.

Або ж взагалі не влазити в цю тему. Я зараз по-російськи буду якось вихляти хвостом і говорити всякі словоблудства,

– додала співачка.

Апіна нагадала, що "тепер нев'їзна в Україну" після її концерту в Архангельську.

"Я пам'ятаю, я потрапила в "Миротворець". Я знаю, що тепер туди нев'їзна, тому що співала в Архангельську, де за мною на сцені було написано "Кримнаш". Я ж не дивлюся, що на заднику написано", –зазначила співачка.

Що таке "Миротворець"?

Це – неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Ресурс складає і публікує у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані людей, які вважаються сепаратистами або ж "агентами Кремля".

Зазначимо, скандал через "Кримнаш" розгорівся і на Нацвідборі до Євробачення – Україні відмовилася від участі у пісенному конкурсі. Під час резонансного інтерв'ю з журналістом Романом Скрипіним, учасниці відбору Анна і Марія Опанасюк не змогли відповісти, чи окупований Крим.