Twenty One Pilots у Києві: організатори концерту застерігають про підроблені квитки

Вже зовсім скоро, 30 січня, у Києві прогримить концерт знаменитого американського дуету Twenty One Pilots. Продаж квитків в офіційних касах припинився ще наприкінці 2018 року, однак в мережі досі проводяться махінації з неперевіреними продажами.

Масштабний концерт музичного колективу відбудеться київському Палаці Спорту і ті шанувальники, які придбали квитки включно з 20 липня по 14 листопада 2018 року, зможуть вдосталь ним насолодитися. Однак організатори події попереджають, що в соціальних мережах з’явилась низка сумнівних спільнот, які продовжують продавати квитки.

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Представники Pop Corn CA, що займаються організацією концерту, намагались зробити все можливе, щоб захистити прихильників гурту від недобросовісних аферистів. Всі квитки продавались лише на єдиному квитковому операторі Concert.ua. і максимум по 4 штуки в руки.

Добре пам'ятаю болісну ситуацію, яка склалася на концерті Imagine Dragons влітку 2018 року, коли кілька тисяч людей опинилися обдуреними й не потрапили на концерт. Ми наполегливо просимо вас – якщо ви ще не купили квиток на концерт Twenty One Pilots в Києві – відмовтеся від цієї ідеї. Sold out ми оголосили ще 14 листопада, квитки не можуть з'являтися нізвідки. Їх просто немає, квитки розкуплені,

– прокоментувала ситуацію представник Pop Corn CA Лідія Клов.

Організатори також додали перелік сторінок і сайтів, які не мають жодних домовленостей з Pop Corn CA про продаж квитків на концерт Twenty One Pilots.

Сумнівні ресурси для продажу квитків на концерт Twenty One Pilots:



Facebook-сторінка Twenty Øne Piløts: The Banditø Tøur - Kyiv, UKR

Facebook-сторінка Alexander Markov

Facebook-сторінкаTicket4event

Facebook-сторінка Twenty One Pilots Kiev

Квитковий оператор Ticket hunt

Нагадаємо, що новина про приїзд американських музикантів Тайлера Джозефа і Джоша Дана з Twenty One Pilots з'явилась ще 11 липня минулого року. Грандіозний концерт 30 січня відбудеться в рамках світового туру The Bandito Tour. Передпродаж квитків відбувався з 15 до 20 липня, при умові попередньої реєстрації на сайті гурту,а от основний продаж квитків стартував 20 липня.



Варто також додати, що минулого року в столиці України виступив інший відомий американський гурт Imagine Dragons. Концерт відбувся 31 серпня на стадіоні НСК "Олімпійський". Продаж квитків стартував ще у січні 2018 року і ціна найдешевшого квитка вартувала 749 гривень. Але на гучній музичній події не обійшлось і без неприємних моментів: понад тисячу людей не пропустили на концерт, тому що ті придбали фальшиві квитки. За словами кіберполіції, їхній продаж здійснювався на спеціально створеному аферистами сайті "e-ticket.in.ua".