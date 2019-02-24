У Росії назвали українців ідіотами та захотіли відправити MARUV на Євробачення від себе

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Пригожин хоче відправити Maruv на Євробачення від Росії
Пригожин хоче відправити Maruv на Євробачення від Росії / Фото з відкритих джерел

Переможницю українського Національного відбору на Євробачення MARUV у Росії оцінили і захотіли відправити на пісенний конкурс від себе у наступному році. Навколо виконавиці скандал спалахнув саме через її поїздки до Росії та її позицію щодо російської агресії в Україні.

Російський продюсер Йосип Пригожин запропонував MARUV стати учасницею від Росії 3 2020 році в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

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При цьому Пригожин заявив, що MARUV володіє хорошим потенціалом. За словами одіозного російського продюсера, якщо українці відмовляться від цього, то "вони повні ідіоти".

Вони не вміють пишатися своїми героями. Ми повинні надати їй майданчик: від Росії на наступний рік нехай виступає, і показати всім "фак",
– заявив він.

Пригожин зазначив, що сам "із задоволенням працював з таким проектом".

Зазначимо, давній любитель Путіна, чоловік російьскої співачки Валерії продюсер Йосип Пригожин сам потрапив до бази "Миротворця" ще у червні 2017 року. Його звинувачють у свідомому порушенні державного кордону України та концертах в окупованому Росією Криму,а ще – у пособництві російським окупантам. Сам Пригожин не раз вибухав гучними заявами на захист очільника Кремля. 

Національна суспільна телерадіокомпанія ще  не вирішила, чи відправляти співачку на Євробачення-2019. При цьому в НСТУ висунули умову MARUV: відправлять на пісенний конкурс, якщо виконавиця відмовиться від виступів у Росії.

Чому навколо Maruv спалахнув скандал?Maruv перемогла у фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 та здобула право представляти Україну на пісенному конкурсі. Проте багато хто проти виступу артистки від України, адже Maruv продовжує гастролювати Росією. Співачка свої концерти у сусідній державі аргументує тим, що цими виступами сприяє "миру між країнами".

При цьому Maruv каже, що вважає Крим територією України. Але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

 

Дивіться відео виступу MARUV з піснею Siren Song:
 


 

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Теги: Новини України Новини політики LifeStyle Новини Росії Музика Євробачення MARUV Євробачення 2019 Україна – Росія Скандал
Джерело: 24 Канал
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