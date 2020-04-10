У сукні з ковдри і стильним поясом: карантинний образ Лесі Нікітюк

Леся Нікітюк долучилася до числа зірок, які вирішили поекспериментувати на карантині із зовнішністю та придумати цікаві образи. Дівчина поділилася з прихильниками кумедним аутфітом, використавши ковдру та пояс Gucci.

Через карантин мільйони людей в різних куточках планети вимушені залишатися вдома. Не оминула ця проблема і знаменитостей. Люди шукають різні способи, щоб активно провести час вдома та не впадати в депресію. Не залишається осторонь популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк. Красуня продемонструвала стильний карантинний образ, яким розбурхала мережу та викликала активні обговорення.

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Веселим фото народна улюблениця поділилася у своєму фотоблогу, де за нею стежать більше трьох мільйонів підписників. Зірка ніколи не сумує і завжди намагається розважити своїх шанувальників.

На черговому кадрі вона постала у білій ковдрі, яку підв'язала чорним поясом відомого бренду Gucci. Доповнила оригінальний аутфіт бежевими туфлями-човниками на підборах. В руках блогерка тримає м'яку іграшку. Волосся Леся розпустила, а на обличчі зробила легкий природний макіяж.

"Що чути про Каннський кінофестиваль?", – підписала знімок ведуча.



Карантинний образ Лесі Нікітюк / Instagram / @lesia_nikituk

Додамо, станом на ранок 10 квітня в Україні зафіксували 2 203 випадки зараження COVID-19. Від коронавірусу померли 69 людей. Вдалося одужати 61 особі. Нині дуже важливо вберегти себе та рідних від інфікування. Для цього слід залишатися вдома та не виходити на вулицю без зайвої потреби.



Чому краще залишатися вдома / Інфографіка 24 каналу