Сьогодні, 1 червня, помер композитор, маестро класичної музики Мирослав Скорик. Його смерть стала справжнім потрясінням для культурного життя України і світу. Десятки ЗМІ на сотні користувачів мережі вже встигли написати про Мирослава Михайловича.

Українські політики та інші знаменитості також висловлюють своє співчуття та жаль у соціальних мережах. Хто відреагував на відхід Мирослава Скорика у вічність – читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Помер Мирослав Скорик: біографія та твори композитора

Володимир Зеленський

"Сьогодні Україна втратила генія нашого часу. Музиканта, композитора, творця й людину з великої літери.

Пішов з життя Герой України, професор Національної музичної академії України, народний артист України Мирослав Михайлович Скорик. Опера "Мойсей", "Карпатський концерт", "Гуцульський триптих", музика до фільмів "Тіні забутих предків" та "Високий перевал" – все це лише невелика частина його легендарного творчого доробку. Я назавжди запам'ятаю, як на День Незалежності у 2019 році неймовірно звучав гімн України у його виконанні. Вічна пам'ять, Мирославе Михайловичу!" – написав президент.

Руслана

"Відійшла у вічність дуже близька для мене Людина. Видатний музикант та композитор. Людина з великої літери. Людина, яка створила без перебільшення геніальну музику. Сьогодні я плачу. Плачу в душі. Плачу буквально – сльози на очах. Не стало мого Вчителя і всіма нами улюбленого Мирослава Скорика. Мені дуже не вистачатиме його натхнення, його теплоти, його таланту. Вічна пам'ять", – написала в дописі співачка.

Петро Порошенко

"Із ним у вічність відходить ціла епоха. Із болем у серці сприйняв звістку про смерть видатного українського композитора Мирослава Михайловича Скорика. Востаннє бачив його на концерті "Різдвяні симфонії", влаштованому Іваном Малковичем. І ще раз закохався в його прекрасну музику, був вражений його майстерністю. Боляче усвідомлювати, що це був останній концерт Мирослава Скорика, на якому пощастило бути присутнім.Щирі співчуття родині і близьким. Вічна пам'ять та Царство Небесне!" – висловив співчуття Петро Олексійович.

Андрій Садовий

"Вічна пам'ять, Маестро Скорик! Ваша музика житиме у Львові вічно. Співчуття родині та близьким", – написав львівський мер.

Микола Княжицький

"Знати Скорика було великою честю. Ще в минулому році у нас з Іваном Малковичем виникла дивна ідея попросити Мирослава покласти на симфонічну музику українські колядки. Він зробив це геніально, як і все, що писав. Прем'єра була у Верховині. Маестро не був там ще з часів, коли знімали "Тіні забутих предків" з його музикою. Потім "Різдвяна симфонія" зазвучала у Львові і тріумфально – у Києві. Після великих людей залишається порожнеча, яка згодом заповнюється їхніми геніальними вічними творами. Комусь щастило слухати Моцарта, Бетховена. У нас був Скорик. І він завжди залишатиметься з нами. Так хотілося, щоб Маестро дарував нам чудо вічно", – згадав приємні моменти український журналіст та народний депутат. Також він поділився спільними фото з Мирославом Михайловичем.

Віталій Портников

Український публіцист та журналіст Віталій Портников також не залишився осторонь. Він поділився світлиною з Мирославом Скориком та згадав його приємними словами: "Мирослав Скорик. Велика скорбота. І велике щастя, що попри вічну зануреність в українське політичне безумство я все ж таки маю можливість хоча б іноді бути поруч з тими, хто робить Україну Україною, чия творчість нагадує, що ми живемо не на архаїчному східному базарі, а у красивій європейський країні. Музика переживає творця, велика музика – країни і народи. Але пан Мирослав, думаю, дуже хотів би, щоб його музика залишилась разом з Україною. Це й буде найкращою пам'яттю про нього".

Євген Нищук

"Ще нещодавно ми могли насолоджуватись дивовижною "Мелодією", яку Маестро Мирослав Скорик особисто виконував, або диригував. Пригадую нашу останню зустріч перед карантином. Мирослав Михайлович ділився планами, яких традиційно мав дуже багато. І щойно новина про його відхід. Шок. Величезна втрата.Тепер він виконуватиме свою "Мелодію" для Янголів. Світла пам'ять. Назавжди Вам вдячні", – загадав спільні миті з композитором актор українського театру та кіно Євген Нищук.

Ірина Геращенко

"Один з найбільш чудових, атмосферних цьогорічних вечорів – "Різдвяні мелодії" в Національній опері. Післясмак гарної музики, зали, де, здавалося, зібралися всі свої, й довго аплодували Маестро, його творам. А потім ще несподівано заспівали колядки. Я так часто згадувала цей вечір. Мирослав Скорик створював мелодію високу і сучасну, елітарну і зрозумілу широкому колу, чисту і чарівну. Дуже боляче. Вічна пам'ять", 0 написала народна депутатка.

Володимир В'ятрович

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович також згадав Мирослава Скорика та висловив свій сум: "Його "Мелодія", написана як саундтрек до пропагандистського совкового фільму "Великий перевал", звучала там, як голос тих, кому не дали говорити у стрічці. Вона досі звучить як голос України – нищенної, але незнищенної. Нині смерть забрала автора безсмертного твору. Вічна пам'ять Мирославу Скорику!"

Оксана Юринець

"Пішов у засвіти Мирослав Скорик. Його музика завжди здавалася небесною. Але важко змиритися з тим, що тепер Маестро творитиме її лише на небесах. Україна прощається із найкращими. Вічна пам'ять тим, хто творив епоху. Щирі і глибокі співчуття родині", – написала у дописі народна депутатка.

Анатолій Солов'яненко

Про смерть видатного композитора написав і головний режисер Національної опери України імені Т.Г.Шевченка Анатолій Солов'яненко: "Відійшов у Вічність видатний митець і щирий, надійний друг – Мирослав Михайлович Скорик."

Святослав Вакарчук

"Пішов з життя видатний український композитор Мирослав Скорик. Він створив багато прекрасного. А його "Мелодія" належить до тих, які запам'ятовуєш на все життя. Спочивайте з Богом, Майстре!" – написав у публікації музикант.

Олександр Божик

"Мирослав Скорик – це Людина Епоха. Вічная пам'ять", – коротко написав у дописі скрипаль. Також він поділився відео, де грає знамениту "Мелодію".

Ірма Вітовська

"Прощавайте, Маестро... Ваша музика – вічна. Світла пам'ять!"– написала акторка.