Україна повернулася у топ-50 країн, які розвивають таланти: цікаві деталі

Аналітичний інститут IMD Business School, що знаходиться у Швейцарії, вп’яте опублікував список країн, які входять до Світового рейтингу талантів (World Talent Ranking). Україна посіла престиже місце і ввійшла в топ-50.

Список країн, які потрапили в рейтинг найбільш придатних для розвитку та зберігання талантів, швейцарський інститут IMD Business School опублікував на своєму сайті.

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В рейтингу за 2018 рік Україна посіла 48 місце і потрапила в перших топ-50. Минулого року вона була на 11 позицій нижче. Завдяки старанням і прогресу наша країна покинула список перших п’яти негожих країн для розвитку талантів у Європі. Однак до показника, який Україна змогла завоювати у 2014 році (33 місце) ще треба допрацювати.

До слова, в дослідженні брали участь 63 країни. Перші місця у рейтингу дісталося Швейцарії, Данії та Норвегії. Завдяки цьому рейтингу можна зрозуміти, в яких державах піклуються, розвивають та береже талановитих людей.



Україна в топ-50 країн, які розвивають таланти / Cкріншот