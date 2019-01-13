Українка Ксенія Симонова стала учасницею шоу America's Got Talent: The Champions: цікаві деталі

Ксенія Симонова, яка була переможницею українського шоу "Україна має талант", вирішила розширити коло своїх прихильників за кордоном. Талановита художниця прийняла запрошення із США та стала учасницею популярного проекту America's Got Talent: The Champions.

Про це Ксенія Симонова розповіла на своїй сторінці у Facebook. За словами митця, запрошення на шоу вона отримала під час своєї відпустки. Спершу Ксенія Симонова вирішила не погоджуватись на подібні телепроекти, бо не полюбляє змагатись з кимось.

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Я відразу сказала собі: "Жодних конкурсів. Я це не люблю". Шоу "Україна має талант" було чарівною історією, нехай так і залишиться,

– зізналась Ксенія Симонова.

Свою думку українка змінила у Данії. Там Ксенія Симонова зустрілась зі знайомим, який переконав її все ж прийняти престижне запрошення. Тепер же, коли талановита художниця перебуває у США, не шкодує про свій вибір. Адже на шоу Ксенія Симонова має змогу показати не тільки свою творчість, але й зустріти людей, які не менш обдаровані. Українка пояснила умови проекту та зізналась, що має намір потрапити до фіналу.

"Я виступаю в п'ятому ефірі шоу. 50 учасників – це переможці або фіналісти "Got talent" світу. У кожному ефірі вибирають двох кращих. Одного – за допомогою так званого "golden buzzer" – це кнопка, яку натискають або судді, або ведучий. Така можливість є один раз на весь ефір. Другий фіналіст вибирається глядачами з 50 штатів методом закритого голосування. У п'яти півфіналах таким чином сформуються 10 фіналістів. Потрапити до фіналу – чудово, і я собі поставила цю мету", – розповіла Ксенія.

Зазначимо, що перший ефір за участю Ксенії Симонової відбудеться 4 лютого на телеканалі NBC. Під час трансляції українка покаже ефектну пісочну анімацію, яка може підкорити суддів та глядачів у всьому світі.

Дивіться одну із пісочних анімацій Ксенії Симонової (відео):