Ведуча Катерина Варнава загриміла у "чорний список" Мінкульту України

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Мінкульт вніс Катерину Варнаву у "чорний список"
Мінкульт вніс Катерину Варнаву у "чорний список" / Фото з відкритих джерел

Міністерство культури України внесло зірку Comedy Woman, російську телеведучу Катерину Варнаву до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни.

Варнава потрапила у "чорний список" Мінкульту на підставі звернення Служби безпеки України.

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Російська телефедуча у четвер, 21 березня, офіційно опинилася у переліку під 23 номером.

Катерина Варнава до весни 2017 року була ведучою популярного українського шоу "Хто зверху?" разом з Сергієм Притулою. Після виступу в окупованому Росією Криму СБУ заборонила Варнаві в’їзд до України на п’ять років.

Сама ведуча поки ніяк не відреагувала на внесення свого прізвища до "чорного списку". Раніше Варнава неодноразово зазначала, що її засмучує заборона на в'їзд в Україну, і як тільки закінчиться термін – вона одразу ж приїде в Київ.


"Чорний список" Мінкульту України

Перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці України, складає Міністерство культури на підставі звернень РНБО, СБУ та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Зараз у список внесені 148 осіб.

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Теги: Україна – Росія Новини України Новини Росії LifeStyle Новини культури Міністерство культури України СБУ
Джерело: 24 канал
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