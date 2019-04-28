Великдень 2019: все про святкування в Україні

Великдень, Пасха або Світле Христове Воскресіння – найбільше та найдавніше християнське свято, бо це свято перемоги добра над злом, життя над смертю. Великдень у 2019 році припадає на 28 квітня.

Як відсвяткувати Великдень 2019, спекти паску, що готувати для святкового столу, як пофарбувати крашанки та прикрасити оселю – LifeStyle 24 зібрав серію матеріалів, де ви знайдете усі відповіді.

Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я?







Великий піст напередодні Великодня триває 48 днів – він почався цього року 11 березня і тривав до 27 квітня. Якщо ви дотримувались посту, то потрібно ще й правильно з нього вийти, аби не нашкодити власному здорв'ю.

Великдень в Україні 2019: дата і традиції







Великдень немає певної фіксованої дати святкування, але обов'язково Великдень відзначають у неділю. Дату вираховують за допомогою спеціальної таблиці – Олександрійської пасхалії. Цього року Великдень припав на 28 квітня. Йому передували 40 днів суворого посту включно із Страсним тижднем. Це найочікуваніший світлий день для багатьох християн. Він символізує воскресіння з мертвих Ісуса Христа, який прийняв смерть за гріхи людей і спасіння людського роду від страшних бід.

Великдень 2019: в який день треба пекти паску та коли фарбують крашанки







До приготування паски треба ставитися дуже відповідально. Це певний ритуал, якого повинна дотримуватися кожна господиня, яка бережно відноситься до релігійних свят. Для випікання пасок найкраще підходить Чистий четвер та Великодня субота. Щодо крашанок і писанок, то їх фарбують та розмальовують у Великодню суботу. Перед світлим святом Воскресіння Христового кожна сім'я прикладає усю фантазію та зусилля для створення особливого великоднього яйця.

Щоб великодня паска вдалась: 8 оригінальних рецептів приготування







Смачна і пишна паска з білою глазур'ю та родзинками – головна страва Великодня-2019. Кожна господиня, яка готує великодній хліб самостійно, намагається вразити смаком та оздобленням. Але окрім традиційних інгредієнтів, до тіста можна додавати шампанське чи навіть грудинку. LifeStyle 24 відібрав 8 найцікавіших рецептів приготування для головної страви вашого столу на свято.

Як приготувати класичний рецепт паски: покрокова інструкція







Паска є головною традиційною стравою на Великдень. Християни вірять, що, готуючи великодній хліб, слід відкинути всі погані думки і запастись хорошим настроєм – тоді паска точно вдасться. За допомогою нашого рецепту ви з легкістю можете зробити тісто та глазур для великодньої паски.

Як пофарбувати яйця зеленкою, куркумою і в горошок: цікаві ідеї у фото







Кожен з нас перед світлим святом Воскресіння Христового намагається придумати щось креативне, аби великодній кошик був особливим. Найпростіший варіант пофарбувати яйця – зробити це природними барвниками. Виробити писанки таким чином досить легко. Ми підготували для вас цікаві ідеї, які ви можете зробити власноруч всього за декілька хвилин.

Як пофарбувати крашанки: 9 цікавих ідей для фарбування натуральними барвниками







Зовсім не обов'язково на Великдень фарбувати яйця промисловими барвниками, які часто забарвлюють не тільки шкарлупу, а й білок. Окрім найпопулярнішого натурального барвника – лушпиння цибулі – в природі існує безліч барвників, які зроблять яйця не тільки святковими, а ще й безпечними.

Скільки коштуватиме великодній кошик в Україні цього року







Найдешевший великодній кошик з шістьома традиційними для освячення продуктами коштуватиме не менше ніж 248 гривень. Це на 8% більше, ніж минулого року. Великодня паска в Україні коштуватиме майже 44 гривні – така сума є на 7% більшою, ніж у 2018 році. Окрім паски, суттєво здорожчали домашня ковбаса (на 13%) і сало (на 7%).

Що потрібно святити на Великдень – які продукти можна і не можна класти до кошика







До церкви у кошиках несуть продукти, від яких люди відмовлялися під час Великого посту. Тому освячувати потрібно тільки те, чого не їли протягом останніх семи тижнів. Освячену їжу не можна викидати. Її потрібно з'їсти за великоднім столом, поділитися з родичами і сусідами або роздати нужденним. Зазвичай, до великоднього кошика ставлять паску, крашанки та писанки, м'ясо, сир і молочні продукти, сіль та хрін.

Великодній кошик: 5 цікавих ідей для оформлення своїми руками







Великодній кошик – незамінний атрибут одного з найголовніших християнських свят. Однак потурбуватися варто не лише про його вміст, а й вигляд. Адже яскраві та природні матеріали зможуть придати особливу атмосферу, а процес виготовлення своїми руками – принесе задоволення. LifeStyle 24 пропонує відійти від традиційних однотонних і плетених кошиків, а віддати перевагу більш яскравим та оригінальним ідеям.

Як прикрасити будинок до Великодня: 10 небанальних ідей з фото







Великдень – це не лише розфарбовані яйця чи вдало прикрашена паска, це ще й нестандартні композиції з яєць і шкарлупи, розкішні вінки на дверях та зворушливі великодні композиції з квітів. Ми пропонуємо підбірку цікавих ідей для оздоблення вашої домівки, які створять особливу атмосферу під час Великодніх свят.

Страви на Великдень: 11 оригінальних рецептів з фото







Обов'язкові великодні страви – це пишна паска та писанки. Але приготувати на Великдень потрібно й безліч інших смачних страв, особливо з тих продуктів, які були заборонені до вживання під час Великого посту. Які страви приготувати на Великдень – читайте далі. Щоб допомогти вам у створенні меню на Великдень-2019, LifeStyle 24 пропонує 11 апетитних страв, які чудово доповнять великодній стіл.

Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку







Великодні свята для українців, зазвичай, тривають декілька днів. Великдень українці святкуватимуть у неділю, 28 квітня. Також буде ще один додатковий вихідний у понеділок. Щоб довго не засиджуватися вдома, ми підібрали для вас найцікавіші напрямки та маршрути для відпочинку в Україні.

Великодні привітання для рідних і близьких







Світле свято Великодня 2019 об'єднує не тільки родини, але й усіх християн по світу. Пропонуємо до вашої уваги привітання з Великоднем українською мовою у віршах та прозі, з допомогою яких можна створити святкову атмосферу і привітати рідних та близьких.

Редакція LifeStyle 24 бажає світлого Великодня!