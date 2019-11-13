Венеція – місто, яке зникає під водою: що треба встигнути побачити і як добратися з України

Венеція – одне з найбільш відомих та унікальних міст планети. Історичний центр побудований на 118 островах Венеціанської лагуни. Тисячі туристів з'їжджаються у це колоритне і дивовижне місто, аби побачити знамениті канали, гондоли, мости і місцеву архітектуру. Поспішайте потрапити у Венецію, адже місто щороку потерпає від води, і колись, його може не стати.

У Венеції трапився масштабний паводок за останні 50 років. Рівень води досягнув 1,87 метра, спричинивши справжній колапс. Під водою опинилося 80% острівної частини міста. Причиною такого сильного паводку стали сезонні дощі. За прогнозами вчених, через 20 років Венеція стане непридатною для життя. Через збільшення кількості води та приплив моря, місто поступово осідає і сиріє, тож встигніть його побачити, поки у нас є ще така можливість.

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Як дешево добратися у Венецію

До Венеції можна дібратися автобусом, машиною чи літаком. Більшість автобусів, які прямують в Італію – не заїжджають у саму Венецію, а роблять зупинку у місті Местре, яке розташоване неподалік. Квиток туди зі Львова можна купити за 2600 гривень, з Києва за 2400 гривень. Зверніть увагу на те, що дорога буде зовсім нелегкою: в автобусі вам доведеться проїхати близько 30 годин з урахуванням зупинок у містах. Курсують такі автобуси Європою щодня.

Якщо у вас є машина, ви можете самостійно скласти маршрут добирання. Окрім того, що ви побачите омріяну Венецію – у вас є всі шанси побачити країни Європи, які ви будете проїжджати. Серед них – Угорщина, Австрія та Словенія. Цікаві пропозиції можна знайти на BlaBlaCar. Маршрут Київ – Венеція обійдеться вам у 3 тисячі гривень, втім пропонують водії такі поїздки не дуже часто.



Венеція вам неодмінно сподобається

Найшвидше дістатися Венеції можна літаком. Прямий рейс пропонує авіаперевізник зі Львова. Квиток в одну сторону обійдеться від 39 до 59 євро, у зворотню – не білеше 69 євро. Все залежить від місяця, який ви оберете. Якщо купувати квитки заздалегідь – можна суттєво зекономити. Дати, які вам найбільше підходять та ціни – дивіться тут.

З Києва літак у Венецію не летить, тому ви можете обрати Болонію, а вже звідти дібратися на місцевому транспорті у Венецію. Квиток у Болонію коштуватиме від 49 до 109 євро, назад від 59 до 109 євро.

З Болоньї у Венецію можна дістатися на поїзді Trenitalia Eurostar або автобусі. Поїзд відправляється з центрального автовокзалу і їде до станції Венеція Санта Лючія. Вартість квитків Болонья-Венеція – 26 євро. Час в дорозі займе не більше 2-ох годин.

Де жити у Венеції

Зупинятися у готелі чи хостелі у самій Венеції – задоволення не з дешевих, адже місто дуже туристичне і наплив людей там шалений, через що і великий попит, і брак місць, і велика ціна. Щодня місто відвідують близько 80 000 туристів. Лише тризірковий готель вам приблизно обійдеться у 200 євро.



Житло у Венеції дуже дороге

Набагато дешевшим житло обійдеться у місті Местре. Одна ніч у готелі вам коштуватиме від 25-45 євро і вище, залежно від ваших можливостей. Громадським транспортом у Венецію ви витратите 20 хвилин на дорогу і 3,5 євро на квиток у дві сторони. Квитки варто купити заздалегідь у спеціальних касах.

Що варто побачити у Венеції

Редакція LifeStyle 24 обрала для вас найцікавіші місця, які варто побачити кожному туристу, який навідається у Венецію. Сюди з експедицій повертався Марко Поло, тут музиціював Антоніо Вівальді, тут народжувалися шедеври художника Джованні Белліні та багатьох інших знаменитих особистостей. Тож пропонуємо і вам зануритися в атмосферу краси і романтики.

Прогулятися вузькими вуличками

Перш ніж почати прогулянку – купіть карту, або ж завантажте на телефон додаток Maps.me, адже у цьому місті дуже легко загубитися, і ми не жартуємо. Якщо попередньо завантажити карту Венеції, то додатком ви можете користуватися навіть без 3G та Wi-Fi.

Окрім того, що на будинках висять таблички з вказівниками – туристам, які приїхали сюди вперше, все ж таки варто озброїтися картою не лише, аби добратися до якогось місця, але й для того, аби знайти дорогу туди, звідки ви прийшли.



Колоритні венеційські вулички

Прогулюючись вузькими вуличками, ви отримаєте справжнє задоволення і повністю відчуєте романтичну атмосферу міста. Перетинаючи невеличкі канали по мініатюрних містках ви порините у атмосферу місцевих венеційців.Ближче до вечора юрба туристів потрохи згасне, тож ви зможете спокійно пройтися вуличками, заглянути у маленькі італійські подвір'я, магазинчики чи кав’ярні.

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Помилуватися Гранд-каналом

Гранд-канал – найзнаменитіший канал Венеції. Початок бере на місцевому вокзалі, простягається уздовж міста у вигляді перевернутої букви S і закінчується з’єднуючись з каналом Сан-Марко. Протяжність каналу – 4 кілометра, а ширина – від 30 до 70 метрів.

Гріх побувати у Венеції і не спробувати себе у ролі Анджеліни Джолі у фільмі "Турист". Сідайте у знамените водне таксі, щоб покататися на головній артерії Венеції. Вартість прогулянки з однієї людини – 20 євро. Якщо будете уважними, то побачите знамените графіті Бенксі: на ньому буде зображена дівчинка у желеті, яка тримає у руках факел. Побачити витвір художника можна лише з внутрішньої сторони міста.



Знаменитий Гранд-канал

Також ви можете обрати гондолу з особистим гондольєром, але будьте уважними: усі розваги на водному транспорті оплачуються додатково. Гондольєри досить часто люблять організувати туристам супровід під серенади, за які в кінці поїздки доведеться викласти круглу суму.

Побачити Палац дожів

Палац дожів або Палаццо – це головна пам’ятка Венеції. Зліва від фасаду доступ в двір Палацу дожів відкривають "Паперові двері", які створили Джованні і Бартоломео Бон. Шлях через "Паперові двері" веде до арочної галереї Фоскари, потім можна пройти в двір Палацу дожів, який оточують двох’ярусні мармурові аркади і прикрашають вісім старогрецьких скульптур.



Паперові ворота Палацу дожів

До палацу з внутрішнього двору ведуть величні Сходи Гігантів, виготовлені з каррарского мармуру. На верхньому майданчику сходів в 1554 році були встановлені великі мармурові статуї Нептуна і Марса – морського і військового покровителів Венеції.

Години роботи – влітку з пн-нд 09:00-19:00 (каса до 18:00), взимку пн-нд 09:00-17:00 (каса до 16:00).

Вартість – 11 євро (разом з музеями Сан-Марко)

Скуштувати італійську піцу на площі Сан-Марко

Колись французький діяч Бонапарт сказав чудову фразу про площу Сан-Марко: "Ця площа – найелегантніша вітальня Європи". Площу з трьох сторін обступили галереї, а з четвертого – величний собор. Окрім сотні туристів, яких тут багацько в будь-який час доби, повноцінними господарями є голуби. За легендою, їх привезли з Кіпру для дружини одного з венеціанських дожів. Але їх розвелося настільки багато, що влада вдалася до того, аби підсипати їм у корм спеціальні таблетки, які не дозволяли їм розмножуватися.



Площа Сан-Марко

Старовинну базиліку Сан-Марко побудували у 829 році. Вона вважалася духовним центром Венеції та головним символом влади. У ній коронували дожів, а після смерті зберігали там їхні тіла.

Ввечері площа Сан-Марко набуває не менш яскравіших барв: вона повністю освічується ліхтарями, а звідусіль лунає мелодійна італійська музика та запрошення офіціантів на смачну вечерю. Радимо вам не втратити можливості спробувати справжню італійську піцу, пасту чи лазанью. Багато ресторанів, окрім офіційної зали мають ще внутрішні дворики. Рекомендуємо повечеряти саме там, аби вдосталь відчути італійський дух.



Обов'язково відвідайте венеційський ресторан

Сфотографувати Собор Санта-Марія Делла Салюте

Собор Санта-Марія-делла-Салуте – собор у Венеції на Гранд-каналі в районі Дорсодуро. Розташовується навпроти Палацу Дожів. Побудована на честь позбавлення міста від епідемії чуми 1630-1631 років, яка забрала близько 100 000 життів, що становило більше третини населення міста.



Собор Санта-Марія Делла Салюте

Відвідати музей "Колекція Пеггі Гуггенхайм"

Музей "Колекція Пеггі Гуггенхайм" визнаний одним з кращих музеїв Європи, присвячених європейському і американському мистецтву першої половини XX століття. Цю захоплюючу і ексцентричну колекцію ви знайдете на Великому каналі у Венеції, де майже 30 років прожила спадкоємиця Гуггенхайма. У музеї Пеггі Гуггенхайм представлені кілька колекцій: "Постійна експозиція" Пеггі Гуггенхайм, "Скульптурний сад Нашер", колекція Джанні Маттиоли і інші колекції, що належать фонду Соломона Гуггенхайма.



Музей вразить усіх поціновувачів мистецтва

У музеї зберігаються твори традиційного і сучасного мистецтва. Тут представлені створені найбільшими майстрами XX століття твори найрізноманітніших мистецьких напрямків, таких як кубізм, футуризм, сюрреалізм, експресіонізм.

Бажаємо вам приємного відпочинку!

Венеція зникає під водою – дивіться відео 24 каналу