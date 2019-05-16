Вишиванка по-українськи: техніка і найпоширеніші орнаменти в регіонах країни

Купуючи вишиванку, ми частіше звертаємо увагу на її колір та оздоблення, ніж задумуємось над тим, яку техніку виготовлення для неї обрали майстрині чи машинки. А дарма, бо, приглянувшись до щільності ниток і частоти орнаментів на полотні, можна визначити, з якої частини України вона "походить".

Тому в честь Дня вишиванки дизайнерка та знавчиня українського традиційного одягу Дзвенислава Булка-Манько ознайомила LifeStyle24 із тим, які шви найчастіше використовують для сорочок у регіонах країни. Також вона розповіла, чому для національного вбрання обирають той чи інший символ і що він означає.

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Найпоширеніші техніки для вишивання сорочок

За словами знавчині національного вбрання, в Україні нараховують понад 200 технік вишивки: основні та додаткові. "Серед них є ті, під час яких майстрині використовують два ряди ниток (верхоплут): однією вишивають основу впрокол полотна, а грубшою – зазвичай, вовняною, обплутують стібки цієї основи. Інші ж порушують цілісність матеріалу (виколювання, вирізування, солов'їні вічка), тобто, після їхнього застосування утворюються дірочки. Ще вишивальниці витягують нитки в мережки чи з'єднують деталі сорочки, використовуючи змережування", – каже Дзвенислава Булка-Манько.



Під час вишивання сорочки застосовують основні та декоративні техніки / Галас

"На Сокальщині та Косівщині вишивають, здебільшого, хрестиком, Західне Поділля славиться борщівською вишивкою"

Існує умовний поділ регіонів України за вишиванками, які вони виготовляють. Однак, як вважає експертка, лише для однієї сорочки умільниці могли використовувати і досі використовують навіть два десятки технік! "Тому ми не можемо стверджувати, що шов є визначальним у тій чи іншій частині країни. Хоча, наприклад, на Сокальщині та Косівщині вишивають переважно хрестиком з геометричним орнаментом, також у межах Гуцульщини використовують низинку. А на Київщині й Чернігівщині найпоширенішими з декоративних технік є лиштва та вирізування. Західне Поділля ж у нас асоціюється з борщівською і заліщицькою вишивками (верхоплут, колодочки, кафасор). Буковина характерна циркою в поєднанні з лічильною гладдю", – пояснює Дзвенислава Булка-Манько.



Серед домінантних вишивок на Західному Поділлі – борщівська /Pinterest

Орнаменти на українських вишиванках

Наші предки недарма "поселяли" на вишиванку певні символи. Так вони виражали, чого саме хочуть попросити в сил природи чи Бога. "Серед найпоширеніших зображень, які майстрині вишивають на рукавах та комірах сорочки, є коло, сварга, ромб, рожа (ружа) та берегиня, що символізують відповідно сонце, домашнє вогнище, плодючість, чоловіче й жіноче начала. Часто вишивають ще квіти, птахів і баранячі ріжки", – розповідає знавчиня українського традиційного одягу.



На українських вишиванках часто зображають різні види рожі (ружи) / Pinterest



Ще один із найпоширеніших символів – сварга, який символізує сонце / Pinterest

Такій підбірці зображеного на вишиванках вона знаходить і логічне пояснення: "Ці символи можна зустріти практично на всіх українських вишиванках і не тільки, адже люди хотіли й хочуть того ж: здоров'я та родючості", – каже Дзвенислава Булка-Манько.

А якою технікою вишили вашу сорочку? Чи впізнали, з якого вона регіону? Діліться з нами фото цього вбрання у коментарях.