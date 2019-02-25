Я готова відмовитися від виступів у Росії заради участі у Євробаченні, – MARUV

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MARUV готова відмінити гастролі у РФ
MARUV готова відмінити гастролі у РФ / Фото з відкритих джерел

Співачка MARUV, яка перемогла у фіналі національного відбору на Євробачення-2019, готова відмовитися від гастролей країною-агресором Росією. Артистка наголосила, що любить Україну і хоче представляти її на головному конкурсі в Тель-Авіві.

Національна суспільна телерадіокомпанія, яка є замовником національного відбору конкурсанта для участі у пісенному конкурсі "Євробачення-2019", поставила MARUV умову: якщо дівчина хоче представляти Україну на Євробаченні-2019 – має відмовитися від гастролей у РФ.

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Співачка заявила, що 24 години після Нацвідбору були найбільш емоційними в її житті. MARUV здобула перемогу, отримавши 6 балів від телеглядачів та 5 балів від членів журі.

Я – українка, люблю свою країну і пишаюся тим, що представлятиму Україну в Тель-Авіві на міжнародному конкурсі Євробачення – 2019, незважаючи на те, що за добу я отримала пропозиції від трьох різних країн представляти їх. Але моя відповідь категорична – я виступаю від України і ніяк інакше... Я готова відмовитися від виступів в Росії,
– наголосила співачка.

Вона додала, що не відвідувала окупований Крим з 2014 та не порушувала закон України.

MARUV також готова взяти на себе всі витрати щодо участі в Євробаченні-2019.

Водночас, артистка заявила, що відчуває тиск і бачить "явні спроби змусити її відмовитися представляти свою країну на міжнародному конкурсі Євробачення-2019".

MARUV мала два заплановані сольні концерти на території країни-агресора. Вони мали би пройти у Москві та Санкт-Петербурзі на початку квітня.

У Росії заявили, що навіть хотіли запропонувати артистці поїхати на Євробачення від себе у 2020 році.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?У фіналі нацвідбору на Євробачення-2019 MARUV здобула перемогу і виборола право представляти Україну на пісенному конкурсі. За результатами голосування глядачів та журі конкурсу вона отримала 11 балів. Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступами на території країни-агресора сприяти "миру між країнами".

При цьому Maruv заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. Maruv додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".

 

 

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Теги: Новини України Україна – Росія LifeStyle Євробачення 2019 MARUV Музика Євробачення Новини Росії
Джерело: 24 канал
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