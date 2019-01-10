Як повернутися до роботи після новорічних свят: поради

Після святкування Нового 2019 року та Різдва дуже важко повертатись до роботи. А налаштуватись на потрібний лад – практично неможливо після з'їденого і випитого.

Плануйте майбутнє

Психологи стверджують, що очікування нового "свята" викликає позитивні емоції і може допомогти впорається з депресією.

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Очікування чогось бажаного викликає схожі позитивні емоції, як і ті, які ми відчуваємо під час свята. Щоб впоратися з післясвятковою зневірою обов'язково почніть планувати відпустку або невелику подорож.

Налагодьте режим дня

Під час свят наш розпорядок дня повністю порушується: пізній відхід до сну і, відповідно, ще пізніше пробудження, а також хаотичне і дуже ситне харчування.

Щоб повернутися до повсякденного життя і роботи, необхідно знову налагодити звичний розпорядок дня і відновити/зайнятися фізичними навантаженнями. Здоровий сон дасть сили для повсякденного і соціального життя, а фізичні вправи забезпечать енергією.

Харчуйтеся правильно і відмовтеся від алкоголю

Алкоголь, до якого ми так звикаємо за час свят, необхідно виключити зі свого життя. Після свят поповніть свій холодильник корисними продуктами. А для того, щоб уникнути переїдання, харчуйтеся кожні 3-4 години невеликим порціями.