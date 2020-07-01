Влада Єгипту з 1 липня поступово починає приймати туристів, після значної перерви через пандемію корона вірусу. У середу, 1 липня перші туристи з України прибули в Єгипет. Зустрічали їх солодощами та народними танцями.

Українські туристи прибули в курортні міста Єгипту – Хургаду та Шарм-ель-Шейх. Працівники аеропорту, супроводжуючі гіди та туристи перебувають в масках, повідомляє 24 канал.

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У Шарм-ель-Шейху туристів розважав скрипач, а в Хургаді для гостей влаштували справжні народні танці. Відповідні світлини та відео з'явилися на одному з телеграм-каналів.



Гіди зустрічають гостей у Єгипті / Фото з Telegram



Українські туристи прибули в Єгипет / Фото з Telegram



Туристів зустрічають смаколиками / Фото з Telegram



Українські туристи прибули на відпочинок в Єгипет

Як зустрічали туристів у Шарм-ель-Шейху: дивіться відео

Як зустрічали туристів у Хургаді: дивіться відео

З послабленням карантину роботу в Єгипті відновили готелі, кафе та клуби. Відомо, що в готелях номери будуть заповнюватися лише на половину, заради безпеки гостей. Кожної години працівники готелю зобов’язані дезінфікувати місця найбільшого скупчення людей.

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Попередньо туристи, які прибули в країну за 72 години до вильоту мали зробити ПЛР-тест та підтвердити, що вони не заражені COVID-19. Відпочиваючі також мають дотримуватися соціальної дистанції в чергах та в трансферах.

Після повернення з Єгипту туристам доведеться дотримуватися обов'язкової 14-денної самоізоляції, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19. Станом на 1 липня у Єгипті виявили 68 311 випадків коронавірусу, від недуги померло 2953 особи. Одужати вдалося 18 460 людям.

Від 1 липня українці мають досить широкий вибір, куди полетіти відпочивати. Деякі країни почали запускати до себе українських туристів ще від середини червня. Наразі можна полетіти до Албанії, Чорногорії, Туреччини та Тунісу.