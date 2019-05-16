З якого регіону вишиванка? Тест на національну ідентичність

День вишиванки 2019 в Україні / Фото з відкритих джерел

Вишиванка – неабияка причина гордості для українців! Адже цю красу у своїх колекціях періодично використовують дизайнери світового масштабу та вдягають зірки. Це наша національна ідентичність. Зрештою, це просто неймовірно гарна річ. До Дня вишиванки редакція 24 Каналу підготувала для вас цікавий тест.