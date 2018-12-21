Зимове сонцестояння 2018: чому цей день найенергетичніший в році

22 грудня 2018 року в Україні відбудеться зимове сонцестояння о 00:23. День зимового сонцестояння вважається найкоротшим днем в році. Цього дня підйом сонця на небосхилі є найнижчим.

Чому 22 грудня вважається одним з найсильніших днів у році та які таємниці ховає у собі день зимового сонцестояння – читайте у матеріалі.

Що таке зимове сонцестояння ?

21 і 22 грудня – є найкоротшими днями в році, а ніч з 21 на 22 грудня – найдовша. Саме у такому положенні сонячний диск затримається впродовж 3 днів.

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Через 3 дні Сонце почне поступово здійматися над горизонтом, а світловий день почне збільшуватися. Світловий день 22 грудня триватиме 7 годин, а до 31 грудня день вже триватиме на 6 хвилин довше.



Зимове сонцестояння 2018

Астрономія пояснює це явище так – під час зимового сонцестояння в північній півкулі Землі Сонце найменший час залишається над горизонтом, займаючи найнижчу позицію над обрієм. Під час зимового сонцестояння центр сонця проходить через найпівденнішу точку екліптики, що має схилення -23° 27'. Цей момент у 2018 році буде о 00:23.

Протягом декількох сусідніх днів сонцестояння Сонце майже не змінює схилення, його полуденні висоти в небі майже незмінні; звідси й походить сама назва сонцестояння.

Чому цей день вважається найенергетичнішим?

В період сонцестояння, у наших предків було пов'язано безліч традицій і повір'їв, які приводили до оновлення та очищення. Саме цього дня старе сонце вмирає, а нове народжується. Відтак, кожна людина має шанс заново народитися для нового життя.

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22 грудня 2018 року всі сили Космосу і Сонце допоможуть вам позбутися від тягарів, які вам заважають і тягнуть назад, і зробити крок у новий період своєї долі. Неабияк сприятливо в цей період проводити грошові обряди, і позбуватися від енергій, які тягнуть вас у борги та безгрошів'я.



22 грудня – найенергетичніший день

У народі люди кажуть: "Після сонцевороту хоч на курячий крок, та прибуде день". Це означає, що зміни на краще не "впадуть як сніг на голову", а все буде відбуватися поступово. Якщо ви будете помічати найменші зміни на краще, радійте і дякуйте за кожну щасливу мить, відтак з кожним новим днем все буде насиченіше та яскравіше у вашому житті. Основним завданням цього дня є прийняття важливих рішень. Треба дати собі обіцянки, визначити цілі, йти до них, і з кожним днем, який буде ставати все довшим і довшим, ваші успіхи будуть більшими та вагомішими.

Астрологи у цей час радять позбутися від бруду в будинку і зустріти новий період свого життя з чистими думками.

Фаза місяця 22 грудня

Місячний гороскоп прогнозує успіх у багатьох справах, людина стане більш імпульсивною. Місячний календар рекомендує займатися справами, які потребують високої концентрації та уваги. Місяць також обіцяє розвиток інтелектуальних можливостей, успіх матимуть справи, які будуть пов'язані з пошуком інформації. 22 грудня – чудовий день для вирішення фінансових справ. Однак довгострокові задуми треба відкласти.

Сьогодні 15-ий місячний день, який вважається найвдалішим для реалізації нових ідей. Вам треба бути впевненим у собі та у своїх силах, щоб добитися гідного результату.

Фаза місяця 22 грудня – Зростаючий Місяць. Цей період несе в собі потужний енергетичний заряд, який дозволяє здійснити будь-які плани. День відмінний для того, щоб втілити у життя творчі ідеї, які виникли напередодні. Космос допоможе у реалізації всіх задумів.

Плани, які ви відкладали з минулого місяця – почніть реалізовувати саме в місячну добу. Тривалі відносини з великою ймовірністю стануть міцнішими та кращими. Якщо ж у вас не було пари, то за місячним календарем, ви маєте великі шанси завести цікаве знайомство саме цього дня.

Прикмети в день зимового сонцестояння

– Безвітряна погода обіцяє, що в наступному році буде багатий фруктовий урожай.

– Якщо ви хочете рясний урожай – треба потрясти цього дня дерево.

– Дощитиме в цей день – очікуйте на мокру весну.

– Погода 21 грудня буде такою ж через десять днів. Якщо цього дня почнеться завірюха, то Новий рік буде таким же сніжним.

– Тихий і морозний день – зима буде м'якою і сніжною.

– Синиці 21 грудня шукають укриття – чекайте хуртовини.