Зимовий сезон: де в Україні можна бюджетно відпочити на гірськолижному курорті

На календарі вже грудень, а це означає, що пора готуватись до зимового сезону. В Україні стрімко розвивається сфера гірськолижного туризму — з'являються нові курорти, сервіс, відпочинкові комплекси. Серед усіх варіантів можна підібрати для відпочинку бюджетний варіант.

Гірськолижний відпочинок – це, звісно, Карпати. Раніше цей вид рекреації стало асоціювався з курортом Буковель і, в кращому випадку, ще з парою назв, але тепер його географія значно розширилася. Тож ми обрали для вас найприємніші цінові пропозиції, які ви зможете собі дозволити.

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Драгобрат

Де: село Ясіня, Рахівський район Закарпатської області

Це найвищий гірськолижний курорт в Україні. Він розташований на висоті 1300-1400 метрів над рівнем моря серед підковоподібного масиву гір Свидовець. Траси пологі, без різких перепадів висот, на схилах гір Стіг та Жандарм, розраховані як на професіоналів, так і на новачків. Є траси для фрістайлу – міжнародного класу.

Що пропонують. Автостоянка в селищі міського типу Ясіня. Є прокат спорядження, майстерня для ремонту лиж, медпункт, лижна школа та послуги інструктора, а ще – снігоходи, квадроцикли, фрі-райд тури, ski-тури на батраку, прокат санок.

Ціни: від 50 гривень за один підйом; від 180 гривень за 5 підйомів; від 300 гривень за 10 підйомів; від 550 гривень за 20 підйомів; від 1300 гривень за 50 підйомів. Вартість прокату лиж та сноубордів – від 55 гривень.

Проживання: на базах відпочинку та готелях, розташованих неподалік витягів, від 400 гривень за двомісний номер в низький сезон.

Харчування: кафе, кафе-бар. У готелях і котеджах є можливість проживання з включеним 2-разовим харчуванням: від 990 гривень за двомісний номер за добу.

Яблуниця

Де: село Яблуниця, Яремчанської міськради Івано-Франківської області

Тут можна відпочити будь-якої пори року. Взимку – це гірськолижний спорт, а влітку – природа Карпат, чисте гірське повітря, різноманітні екскурсії та недорогі ціни на проживання. Звідси беруть свій початок численні туристичні маршрути по Карпатах. В складі групи можна здійснити сходження на вершини гір Петрос, Говерла, Магура, Хом'як.

Що пропонують. 6 трас, від 200 до 900 метрів, з перепадами висоти від 150 до 280 метрів. Ширина схилів – до 150 метрів. 5 парно-бугельних витягів – до 1100 метрів, є витяг для початківців.

Також з розваг: кафе, ресторан, колиба, дискотека, прокат санок, снігоходів, кінні прогулянки, піші екскурсії, сувенірний базар. Само собою – прокат спорядження, лижна школа та послуги інструктора.

Ціни. Вартість підйомників: на день – від 350 гривень; прокат спорядження – від 100 гривень за лижний комплект і санки.

Проживання: є готелі (від 500 гривень за добу) і хостели (від 150 гривень). У приватній оселі – від 250 гривень.

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Мигове

Де: село Мигове, Вижницький район Чернівецької області

Розташоване на висоті 500 метрів над рівнем моря біля підніжжя гір Кичера і Стіжок. До гірськолижного комплексу веде зручна дорога. Неподалік від села Мигове розташоване урочище Солонець, відоме своїми мінеральними водами.

Що пропонують. Траси в Миговому мають загальну довжину більше 3000 метрів. Декілька трас прокладені від верхньої станції, одна – розрахована на новачків, друга – для навчання. Окрема траса – для любителів сноутюбу: це неконтрольований спуск на надувних "ватрушках" по спеціально підготовленій трасі – "жолобу", довжиною 250 метрів.

Традиційно – є прокат спорядження; медпункт; лижна школа та послуги інструктора. Взимку працює ковзанка, влітку – роллердром. Також є зони відпочинку, ігрові зали, дитячий майданчик; сауни в деяких готелях та відкриті басейни; канатний парк, скеледром; екскурсії та піші походи в гори.

Ціни. Вартісь підйомників: від 40 гривень за один підйом; абонемент на цілий день – 600 гривень; вечірнє катання – від 400 гривень. Прокат лиж та сноубордів – від 120 гривень. Вартість прокату сноутюбу та користування мультиліфтом: 100 гривень за пів години, 150 гривень за годину,

Проживання: в готелях неподалік витягів, від 400 гривень за двомісний номер.

Харчування: є ресторани, паб, піцерія і їдальня. У їдальні повноцінний обід – 150 гривень.

Далі – більш "імениті", а тому дещо дорожчі курорти.

Красія

Де: село Вишка, Великоберезнянський район, Закарпатська область

Курорт розташований на горі Красія (1036 метрів). Має чималу кількість схилів для катання.

Що пропонують: спуски на лижах, сноуборді, санках-тарілках. Діють крісельні підйомники (одномісний – 1980 метрів, двомісний – 1114 метрів і чотиримісний – 1585 метрів), а також бугельні підйомники – 470 метрів, 650 метрів, і приватний мультиліфт – 300 метрів. Ширина трас становить 100-250 метрів. На курорті Красія в Закарпатті розташована найдовша гірськолижна траса в Україні – більше 3,5 кілометрів.

Тут теж, безумовно, є прокат спорядження, послуги інструкторів, і сервіс з ремонту та обслуговування спорядження.

Ціни: вартість абонементу за пів дня у активний сезон – 400 гривень; за 5 днів – 2700 гривень. У вихідні дні – 450 гривень за пів дня, у святковий (новорічні та різдвяні свята) – 500 гривень за пів дня. Для дітей до 12 років абоненти продають на 30% дешевше від вартості. Прокат необхідного гірськолижного спорядження (лижі, черевики, палки) обійдеться у 170 гривень до 300 гривень за день в активний сезон.

Проживання: можливе у готелі або у приватних садибах. Вартість з людини за добу – від 250 гривень. За сімейний номер (до 5 осіб) – 1300 грн за добу.

Харчування: є кафе і ресторани. Наприклад, обід у кафе у форматі "борщ+салат+гарнір+відбивна" обійдеться у 150 гривень.

Плай

Де: село Плав'є, Сколівський район Львівської області

Історія Плаю почалась у 2006 році з будівництва першої канатної дороги. Сьогодні там є 6 спусків і навчальні траси. Підйомники: бугель та 2 крісельних по 1000 метрів, мульти-ліфт, бебі-ліфт.

Що пропонують: 6 основних трас, протяжність до 1200 метрів, перепад висот 260 метрів. Є навчальна траса – 350 метрів, і дитяча траса – 350 метрів. Також тут є прокат лиж і сноубордів. Є лижна і сноуборд школи. З вечірніх та інших розваг: сауни, басейни, масаж, більярд, боулінг, кінотеатр, кінні прогулянки.

До всього на території комплексу є церква святого Архистратига Михаїла і музей Бойківської та Гуцульської культур.

Ціни. Вартість підйомників: будні/вихідні: разовий на підйомнику бугеля – 80/90 гривень; 1 день – 800/950 гривень; 5 днів – 3200/4400 гривень. Прокат лиж – 180 гривень за день.

Проживання: готелі і приватні садиби, від 350 гривень за добу.

Харчування: від 150 гривень за обід.