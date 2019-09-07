Звільнення українців з російського полону: як зірки реагують на подію

24 затримані моряки та ще 11 українських політв'язнів повернулись з Росії додому. На летовищі їх зустрічали рідні, президент Володимир Зеленський та політики. Знакову подію не оминули знамениті українці, які публічно прокоментували її у мережі.

Як відомо, обмін полоненими відбувся 7 вересня. Близько 14 години в "Борисполі" приземлився літак, на борту якого були українці, незаконно ув'язнені в Росії. Обмін провели у форматі 35 на 35: до Москви відправили росіян та проросійсько налаштованих осіб, зокрема, керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського та фігуранта справи МН17 Володимира Цемаха.

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Знакова подія зворушила всіх українців. Не оминули подію й вітчизняні зірки, які публічно прокоментували обмін полоненими на своїх сторінках у фейсбук та інстаграм.

Маша Єфросиніна

"Найкращі новини за останні роки!" – написала телеведуча.

Катерина Осадча

"Це найкращі новини! Хлопці, ми на вас так чекали, з поверненням! Дякуємо за мужність і низький уклін за все, що вам довелося витримати", – зазначила Катерина Осадча.

Юрій Горбунов

Слідом за зірковою дружиною, обмін полоненими прокоментував Юрій Горбунов: "Це сталося! Олег Сенцов і бранці в Україні! Вони вдома! Браво всім, хто доклав до цього зусиль!"

Тарас Тополя

"Українці повернулись додому! Але боротьба триває", – написав лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Святослав Вакарчук

"Щасливий день для України! Дякую всім причетним до того, що наші хлопці повернулися додому! Вітаю всіх родичів і близьких наших героїв... Я хочу сказати, що нам потрібно зробити все, щоб і інші політв'язні, які все ще залишаються в російських тюрмах, якомога швидше повернулись на рідну землю", – зазначив політик і музикант Святослав Вакарчук.