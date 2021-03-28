Російські лікарі вимагають надати медичну допомогу Навальному

Російські лікарі вимагають невідкладно надати медичну допомогу опозиціонеру Олексію Навальному. Політик наразі перебуває у колонії №2 в Покрові.

Вони також наполягають, щоб Олексія Навального оглянули цивільні спеціалісти, яким він довіряє. Про це медики заявили у відкритому листі, який оприлюднили нещодавно.

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Залишити людину з гострим болем, яка перебуває у в'язниці, без адекватних заходів знеболювання, можна вважати не тільки порушенням її прав, а й безпосередньо тортурами,

– йдеться у тексті звернення.

Автори також пропонують усім медпрацівників приєднатися до заяви. Лист вже підписали понад 20 лікарів.

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