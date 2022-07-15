У лікарнях Вінниці досі перебувають 82 поранених внаслідок ракетних ударів

Внаслідок ракетного удару окупантів по Вінниці 14 липня постраждали майже 2 сотні людей. У лікарнях досі перебувають 82 поранених.

Актуальну інформацію станом на 10:00 15 липня повідомили у Вінницькій міській раді.

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Що відомо про постраждалих

Станом на ранок у медзакладах Вінниччини перебувають 82 поранених, з них – 4 дитини. За попередньою інформацією, за медичною допомогою в заклади охорони здоров'я звернулось 183 людини. Інші постраждалі отримали амбулаторну медичну допомогу.

Звернення продовжуються. Лікарі та медичний персонал роблять усе можливе. У лікарнях також працюють психологи,

– наголосили у міськраді.

Частину загиблих не можуть ідентифікувати

Очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов заявив, що загалом внаслідок удару загинули 23 людини, серед яких – 3 дітей.

Тіла двох дітей досі не ідентифіковані... Як і 11 дорослих… Мама Лізи жива. Вона прооперована. Стан важкий,

– розповів Борзов.

Цинічний удар по Вінниці

росія 14 липня випустила по центру Вінниці 3 ракети. Всі вони влучили в місця, де постійно людно. На жаль, внаслідок атаки ворога загинули 23 людини. Серед вбитих росією – 3 дітей. Майже сотня людей звернулись по допомогу до лікарів, з них 50 – у важкому стані.

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович попереджав, що Збройні Сили України дадуть відповідь за підступні удари ворога по Вінниці, Миколаєву та Харкову. Але наша армія ніколи не б'є по мирних людях, лише по військових об'єктах. Тому постраждають чергові російські склади зі зброєю чи командні пункти.

Володимир Зеленський заявив, що тюрма є найкращим варіантом майбутнього для тих терористів, які запустили ракети по Вінниці. Також президент України пригадав про трибунал через російську агресію.

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