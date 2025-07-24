В ОПУ розповіли про деталі президентського законопроєкту щодо НАБУ і САП

Після гучної реакції українського суспільства та західних партнерів на законопроєкт про ліквідацію незалежності НАБУ та САП, президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який має посилити незалежність антикорупційних органів та "забезпечить силу системі правопорядку".

Радник глави ОПУ Михайло Подоляк розповів 24 Каналу деталі нового законопроєкту та пояснив процедуру його ухвалення. Також Подоляк прокоментував критику законопроєкту з боку партнерів України.

Важливо Чому ліквідація незалежності НАБУ та САП – це гра з вогнем і як скандал може вдарити по Україні

Що має врахувати новий законопроєкт щодо НАБУ та САП?

Подоляк підкреслив, що президент запропонував напрацювати той законопроєкт, який буде влаштовувати різні соціальні та політичні групи. Це складно з урахуванням демократії, завжди існують питання переговорних процесів.

Далі український парламент має перервати свої канікули та відпрацювати законопроєкт спочатку у відповідних комітетах, а потім у сесійній залі. Все це відбуватиметься, за його словами, фактично в прямому етері.

Президент пропонує, щоб не було інтриг, внести президентський законопроєкт, що буде враховувати всі дискусійні моменти, які сьогодні проговорюються. Думаю, що це буде зроблено,

– пояснив він.

Водночас міжнародна спільнота доволі гостро відреагувала на законопроєкт щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП. Радник голови ОПУ вважає, що це абсолютно нормальна реакція.

Наші партнери наголошують, якщо Україна рухається у бік інтеграції з Заходом, Європою, то у них існують певні правила. Вони хочуть, щоб ми співставляли свої дії з цими правилами, і щоб вони розуміли логіку України,

– зауважив він

Крім того, союзники прагнуть, щоб Україна була максимально прозорою та позбавленою політично-корупційної складової.

Вони хочуть мати передбачуваного партнера, який буде інтегрований в єдину матрицю цінностей західного світу. Тому, за словами радника глави ОПУ, вони публічно про це говорять, і це є в традиції демократій. Якщо маються певні сумніви, висловлювати їх відкрито, а не вирішувати питання кулуарно.

Ба більше, сам факт протестів на вулицях українських міст через законопроєкт щодо НАБУ та САП та швидкої дискусії між державою і суспільством, дає відповіді на багато питань, які ставлять наші партнери,

– відзначив Михайло Подоляк.

Він додав, що партнери бачать – українське суспільство готове захищати певні цінності, а держава готова швидко реагувати і вносити корективи. Це свідчить про здорові відносини між суспільством і державою, а конкретно – президентом, який достатньо швидко реагує на всі ці події.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова та нардеп від партії "Голос" Ярослав Юрчишин повідомив, що у Верховній Раді реєструють новий законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП. Відповідну ініціативу підписали 48 народних депутатів з різних фракцій. Юрчишин повідомив, що за новий документ можуть проголосувати вже 25 липня.