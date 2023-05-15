"Треба саджати за ґрати": у Кремлі пропонують карати мобілізованих за перехід до вагнерівців
Джерело:NEXTA
У Росії продовжується протистояння так званої ПВК "Вагнера" та регулярних частин армії окупантів. Так, у мережі поширюють відео, де кремлівський прихвостень Віктор Соболєв пропонує ув'язнювати мобілізованих росіян, якщо ті вирішили стати вагнерівцями.
Кремлівський генерал також зазначив, що всі вербування, які здійснює Пригожин серед російських військових, є незаконними. Тому за перехід до "Вагнера" солдатам може загрожувати до 15 років в'язниці.
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Російський депутат Соболєв висловився щодо ПВК "Вагнера"
Окупант зазначив, що таке формування, як "приватна військова компанія" начебто є незаконним. Російський генерал абсолютно не розуміє, які завдання взагалі виконують найманці різних ПВК.
Крім цього, прихвостень Кремля зазначив, що Росія "повинна мати абсолютну монополію на створення, розвиток і застосування своїх збройних сил". Тому, на його думку, жодних військових кампаній типу "Вагнера" не може бути в принципі.
Загарбник також розповів, що мобілізовані солдати не можуть самостійно покидати свою військову частину. Тобто, якщо росіян призвали до армії, то вони мають виконувати ті завдання, яке поставило їм військове командування, а не йти самовільно на фронт.
Пригожин скиглить про втечу міноборони Росії з-під Бахмута
- Засновник ПВК "Вагнера" заявив, що регулярні війська Росії, замість того, аби допомагати, просто тікають з позицій. Фронт залишила славнозвісна 72 бригада міноборони Росії.
- Згодом Пригожин почав бідкатися про те, що події розгортаються за найгіршим із можливих сценаріїв для Росії. Окупанти не можуть реалізувати жодну зі своїх цілей, зокрема й через колосальні втрати.
- Врешті-решт ватажок ПВК "Вагнера" не витримав і покликав російського міністра оборони Сергія Шойгу в Бахмут. Пригожин просить, аби той "оцінив ситуацію" у місті-фортеці.