Загибель Пригожина може бути помстою Путіна: чи продовжить диктатор подальші чистки у Росії

Надвечір 23 серпня стало відомо, що у Росії розбився літак, який належав Євгєнію Пригожину. Ватажок вагнерівців, його заступник Дмітрій Утікін та інші члени екіпажу загинули. Ця подія може викликати багатовимірну реакцію, яка вплине на Росію.

Про це 24 Каналу зазначив військовий оглядач Денис Попович. Неочікувано для Путіна з'явилася правдива інформація щодо війни від його кишенькових пропагандистів.

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Наслідки ліквідації Пригожина

Денис Попович переконаний, що ліквідація вагнерівця – безпосередня помста Путіна за організацію червневого заколоту. Він та його верхівка не хоче втратити владу, а отже "зачищає" усіх, хто може повторно піти на Москву.

Думаю, далі будуть усунення, пониження тих генералів, які так чи інакше підтримували Пригожина і приклад цьому – доля Суровікіна,

– зазначив військовий оглядач.

Нагадаємо, Сєргєй Суровікін – тепер уже ексочільник російських повітряно-космічних сил дивним чином зник з медійного простору після подій 24 червня. Припускали, що він міг знати про заколот Пригожина і перебуває під домашнім арештом. 22 серпня Суровікіна зняли з посади начебто "у зв'язку з переходом на іншу роботу".

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Військовий оглядач підкреслює, що літак був саме збитий. Оскільки мовиться про бізнес-джет. Ліквідація цивільної повітряної цілі відбувається винятково після наказу.

"ППО не робить нічого без прямого наказу, у даному випадку він був. Зараз людям, які підтримували Пригожина, стало дуже погано. Деякі відомі блогери почали панікувати, мовляв треба тікати", – зазначив Попович.

Зокрема, деякі російські так звані військові пропагандисти упевнені, що фронт "посиплеться" без Пригожина. Ба більше – він і так вже давно сиплеться. Разом з цим неспокійно може бути й у Африці, де проросійські сили захопили владу у Нігері.

""Вагнер" і безпосередньо Пригожин мали велику вагу в африканських країнах, де Росія хоче розширити свій вплив і ПВК розглядалася, як інструмент для цього. Зараз ситуація зміниться, бо іншого Пригожина не буде", – додав військовий оглядач.

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