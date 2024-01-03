Ворог перекидає резерви та перегруповується, – Сирський про ситуацію на Лиманському напрямку

За словами генерал-полковника Олександра Сирського, російські окупанти інтенсифікують наступальні дії на Сході України. Зокрема, перегруповуються на Лиманському напрямку.

Водночас командувач Сухопутних військ ЗСУ повідомив про напружені бої біля Богданівки та спроби ворога просунутися в районі Часового Яру. А от на Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми – ворог хоче захопити Куп'янськ, що в Харківській області.

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Лиманський напрямок під загрозою

Сирський зазначив, що після втрат на Лиманському напрямку росіяни готуються до нових наступальних дій. Загарбники активно використовують авіацію.

На Лиманському напрямку російські окупанти після втрат проводять перегрупування та підготовку до ведення наступальних дій. На цьому напрямку ворог активно застосовує авіацію для завдання ударів керованими авіаційними бомбами,

– зазначив Сирський.

За інформацією командувача, агресор задіяв штурмові підрозділи, сформовані з колишніх злочинців, для підтримки піхоти. Водночас загарбники задіюють більше одиниць техніки.

Попри складні умови, українські захисники стійко тримають оборону та ефективно контратакують, заважаючи ворогу досягти своїх цілей.

На Куп'янському напрямку тривають щоденні штурми російських військ в районі Синьківки для створення плацдарму та подальшого наступу. На Бахмутському напрямку тривають напружені бої поблизу Богданівки, і противник намагається наступати в біля міста Часів Яр.

Яка ситуація поки на фронті