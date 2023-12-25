Лиманський рок: українські бійці відбили масштабний механізований наступ росіян, – відео

Щодня з'являються нові відео того, як наші бійці невтомно знищують ворожу техніку. В телеграм-каналі Сухопутних військ Збройних Сил України виклали ролик під важку музику в стилі рок. У ньому показано результат роботи наших дроноводів.

На Різдво аеророзвідники групи Foxtrot привітали росіян зі святом. Подарунки виглядали пристойно: граната в ошатному папері, прикрашена бантом. Презент доставили дроном-кур'єром в окопи – кинули як була, в папері.

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Як удалося відбити наступ ворога під Лиманом

Відбиття масштабного механізованого наступу за допомогою ударних дронів на Лиманському напрямку, – ідеться в підписі до ролика.

У відео можна побачити щонайменше п'ять машин росіян – два танки і три бойові машини піхоти. За цією технікою спостерігає дрон. Згодом він ударяє у три ворожі машини, останні дві облітає, шукаючи найкращий кут удару. І теж вражає.

Дрони працюють по колоні росіян на Лиманському напрямку: дивіться відео

Звісно, за цими гарними роликами стоїть важка робота. Коштів на дрони та інші потреби завжди бракує.

Що відбувається на фронті зараз

Росіяни вигадали, що нібито захопили Мар'їнку на Різдво. Але це неправда. Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун говорить, що Сили оборони перебувають в адміністративних кордонах міста. Мар'їнка знищена ущент, але говорити, що її повністю захопили, не коректно.

У Генштабі увечері 25 грудня повідомили, що на Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. По самій Мар'їнці росіяни стріляли з артилерії і мінометів.

А от у західному ЗМІ вийшла стаття про ситуацію під Авдіївкою. Деякі вважають її загрозливою вже зараз, а деякі говорять, що наразі в України достатньо сил, щоб утримати місто. Але їх може забракнути, якщо Росія посилить тиск, докладніше читайте тут.