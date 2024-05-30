У Сумській ОВА розповіли, як у регіоні зміцнюють лінії оборони

На Сумщині будують велику кількість фортифікацій за планами та проєктами Міноборони та ЗСУ. Їх зведення уже на завершальному етапі.

Про це 24 Каналу заявив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх, зауваживши, що був зроблений додатковий рубіж оборони. Основні лінії побудували раніше.

Дивіться також Росіяни можуть готувати нове вторгнення: що відбувається у російському Грайвороні

"Нині проводяться їхні облаштування і дообладнання, де це потребує. Зокрема, за допомогою наших громад, матеріальної та фінансової допомоги", – сказав Артюх.

Очільник Сумської ОВА додав, що у вдосконаленні фортифікацій немає меж. Це питання завжди перебуває в динаміці. Можливі дії ворога враховують при побудові оборонних ліній.

Володимир Артюх розповів, що питанням підвищення рівня підготовки оборони, зокрема, на Сумщині почали займатися ще давно. Однак у 2023-му році над цим у регіоні почали працювати більше.

Маючи більший фінансовий ресурс, нарощувати те, що було зроблено раніше. Харківський досвід – ми робимо висновки, щоб він у Сумській області не мав місця,

– наголосив очільник Сумської ОВА.

Росіяни нарощують сили біля Сумщини