Вовчанськ на 60% контролюють Сили оборони, штурми ворога не припиняються, – Харківська ОВА

Російські загарбники продовжують штурмові дії на півночі Харківської області. Ворог наразі сконцентрував зусилля на населеному пункті Вовчанськ.

Наразі Сили оборони контролюють 60% Вовчанська, який постраждав після наступу росіян у Харківській області. Про це в етері телемарафону розповів заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з наступом ворога у Харківській області

Заступник начальника Харківської ОВА зазначив, що в області тривають безперервні ворожі обстріли, ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населених пунктів Липці і лівому й правому флангу у Вовчанську.

Щойно маємо декілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, відкинути Сили оборони, місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються,

– зазначив Семенуха.

Так само, за словами посадовця, сьогодні зранку були бойові дії на Куп'янському напрямку, і цього на окремих ділянках Збройні сили України проводять власні штурмові дії з метою покращення позицій. Крім того, безперервно йдуть обстріли прикордоння – це Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.

Чим Росія обстрілює прикордоння Харківщини

Семенуха наголосив, що наразі прикордоння у Харківській області Росія обстрілює всім.

"Якщо говорити про прильоти в Харків, це були і КАБи, був новий модифікований боєприпас, який називається УМПБ Д-30, це прямо по найцентральнішій частині міста, по центральному парку. Люди, які загинули в районі Ківшарівки, – це був приліт крилатого "Іскандера". І в Куп'янському районі у нас є загиблі внаслідок двох обстрілів РЗСВ", – підкреслив посадовець.

Однак, за словами заступника начальника Харківської ОВА, вздовж кордону і лінії зіткнення обстріли тривають з усіх видів озброєння, це і мінометні й артилерійські снаряди. Але найбільше область потерпає від обстрілів російських Су-34, Су-35, які КАБами обстрілюють все прикордоння. Зокрема, останніми були 4 прильоти по Липцях.

Зверніть увагу! У Харківській області 20 травня оголосили день жалоби за загиблими під час ракетного удару, який завдала російська армія по Малоданилівській громаді. Внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади ворог забрав життя 11 людей.