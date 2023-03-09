Лише руїни: перші кадри смертельного ракетного обстрілу Львівщини
Джерело:ДСНС у Львівській області
Вночі російські військові завдали чергової масованої ракетної атаки по Україні. Внаслідок ворожого удару на Львівщині сталося руйнування житлових будинків. На жаль, загинули четверо людей.
Моторошні фото з місць російських "прильотів" показали у ДСНС. Росіяни перетворили житлові будинки на руїни.
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Наслідки ракетного удару на Львівщині
Близько 04:00 в Золочівському районі Львівської області внаслідок ракетного удару відбулося руйнування двох приватних житлових будинків.
Під час проведення робіт з розбору зруйнованих конструкцій будинків рятувальники виявили 4 загиблих людей (2 чоловіків та 2 жінки),
– зазначили у ДСНС.
Наразі розбір конструкцій зруйнованих будинків триває. ДСНС залучили до роботи до 28 рятувальників, 5 одиниць спецтехніки та кінологічний розрахунок.
Окупанти перетворили цивільні будинки на руїну / Фото ДСНС
Російські терористи зруйнували житлові будинки: дивіться відео
Коротко про масовану ракетну атаку 9 березня
- Вночі 9 березня по всій Україні пролунала повітряна тривога, після якої почали з'являтися повідомлення про вибухи у різних областях.
- Окупанти завдали множинних ударів по Дніпропетровщині безпілотниками та ракетами. На жаль, є прильоти у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах.
Попередньо, через масовану атаку одна людина загинула, дві – постраждали. Усі подробиці наразі з'ясовують.
- Бійці Путіна влучили в енергооб'єкт на Одещині. Окрім того, внаслідок обстрілу є руйнування житлових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав близько 15 ударів по Харкову і області. Під прицілом окупантів знову об'єкти критичної інфраструктури. Попередньо, є влучання у приватний житловий будинок на Харківщині.
- У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що окупанти влучили в об'єкт інфраструктури, попередньо, ракетою "Кинждал". За майже 7 годин тривоги у столиці росіяни випустили практично всі типи свого повітряного озброєння – від "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет.