У лісі на Київщині затримали групу чоловіків: це може бути ворожа ДРГ

У лісовій частині Бучанської громади Київської області затримали групу із 7 чоловіків, які не змогли пояснити причину свого місцезнаходження у лісі.

Чоловіки не пояснили, чому перебували в лісі

Правоохоронці підозрюють, що вони причетні до ДРГ. Адже, затримані чоловіки не змогли пояснити, що робили в заростях лісу.

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Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання у лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримав групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у заростях,

– йдеться у повідомленні.

Правопорушників передано працівникам Служби безпеки України для встановлення їхніх намірів.



В лісі під Київщиною виявили групу чоловіків / Фото Бучанська міськрада

Ймовірний наступ з білорусі

росія перекидає диверсійні групи з Білорусі в Україну. На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування збройних сил білорусі.

Генштаб 3 серпня повідомляв, що у білорусі провели тренування зі зв'язку генерального штабу. росія використовує територію країни для того, щоб перекинути своїх диверсантів. Наші військові їх знищують.

Генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповідав, що росія ставить перед собою завдання розтягнути спроможності української армії, зокрема й наступальні. На його думку, саме тому окупанти й розхитують ситуацію вздовж білорусько-українського кордону.

При цьому глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.

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