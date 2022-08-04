У лісі на Київщині затримали групу чоловіків: це може бути ворожа ДРГ
Джерело:Бучанська міськрада
У лісовій частині Бучанської громади Київської області затримали групу із 7 чоловіків, які не змогли пояснити причину свого місцезнаходження у лісі.
Чоловіки не пояснили, чому перебували в лісі
Правоохоронці підозрюють, що вони причетні до ДРГ. Адже, затримані чоловіки не змогли пояснити, що робили в заростях лісу.
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Спеціальний підрозділ, виконуючи бойове завдання у лісовій частині Бучанської громади, відстежуючи диверсійно-розвідувальні групи ворога, затримав групу чоловіків, які не змогли пояснити, що вони роблять у заростях,
– йдеться у повідомленні.
Правопорушників передано працівникам Служби безпеки України для встановлення їхніх намірів.
В лісі під Київщиною виявили групу чоловіків / Фото Бучанська міськрада
Ймовірний наступ з білорусі
- росія перекидає диверсійні групи з Білорусі в Україну. На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування збройних сил білорусі.
- Генштаб 3 серпня повідомляв, що у білорусі провели тренування зі зв'язку генерального штабу. росія використовує територію країни для того, щоб перекинути своїх диверсантів. Наші військові їх знищують.
- Генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповідав, що росія ставить перед собою завдання розтягнути спроможності української армії, зокрема й наступальні. На його думку, саме тому окупанти й розхитують ситуацію вздовж білорусько-українського кордону.
- При цьому глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що якщо білоруська армія зайде на територію України, то ми розірвемо з цією державою дипломатичні зв'язки. білоруси є співучасниками злочину російських окупантів проти України та українців, шукати їм жодних виправдань ніхто не збирається.
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