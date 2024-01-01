Вибухова новорічна ніч: в окупованому Лисичанську могли уразити базу росіян

У ніч проти 1 січня в тимчасово окупованому Лисичанську пролунали потужні вибухи. У мережі повідомляють, що під ударом опинилася база окупантів.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали, зокрема "Новости Донбасса". Там стверджують, що приліт був у будівлю колишнього училища, де окупанти облаштували власну базу.

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У Лисичанську могли уразити ворожу базу

Близько о 23:40 у тимчасово окупованому Лисичанську пролунали потужні вибухи. Після цього, ймовірно, почали детонувати боєприпаси. Факт того, що у Лисичанську пролунали вибухи підтвердили в окупаційній адміністрації.

О 00:40 (23:40 за Києвом – 24 Канал) вулиці міста освітили розриви снарядів. Але навіть дива у новому році на нашому боці – в результаті обстрілу жоден мирний житель не постраждав,

– повідомили окупанти.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи пролунали на території одного з училищ, де окупанти облаштували базу. Ймовірно, мовиться про 94-е училище. Саме у будівлі цього навчального закладу російські "казацкіє" добровольчі загони "Кубань".

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