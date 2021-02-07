Нові масштаби лісових пожеж в Австралії: полум'я вирує біля найбільшого міста

З початку лютого Австралію охопили масштабні лісові пожежі. Наразі полум'я дійшло до найбільшого міста країни – Перта.

Загоряння на північному сході від Перта тривають уже тиждень. Боротьбі з ними перешкоджає сильний вітер, який лише збільшує площу загоряння.

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Що відбувається зараз

Понад 250 пожежників чергують у лісах. Влада країни підключила кілька великих повітряних танкерів.



Пожежі в Австралії / Фото DFES



Полум'я набирає нових обертів / Фото DFES

Згоріли понад 9 гектарів лісу

Станом на 2 лютого, через масштабні пожежі навколо австралійського міста Перт згоріли вже понад 9 тисяч гектарів лісу. Також було відомо про 71 знищений вогнем будинок і 6 постраждалих пожежників.



Наслідки пожежі / Фото Ніколаса Перпітча



Стихія вирує біля Перти / Фото Ніколаса Перпітча

Лісові пожежі в Австралії: дивіться відео DFES

Дані, що стихія вже знищила 81 житловий будинок і майже 11 тисяч гектарів чагарників у районі Перта з'явились 4 лютого. Влада попереджала місцевих жителів про загрозу для них і для їхнього житла, а також рекомендувала бути готовими до евакуації.

Лісові пожежі в Австралії: що відомо