Байдену написали лист 19 конгресменів, аби зменшити підтримку Україні: як він може вплинути

19 конгресменів від Республіканської партії написали лист президенту США Джо Байдену та закликали його обмежити військову допомогу Україні. Та нічого нового у позиції республіканців немає.

Про це 24 Каналу заявив політолог, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко. Він зауважив, що раніше була риторика така, щоби обмежити постачання зброї в Україну.

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"Але просто вона була пом'якшена тим, що, все ж таки, попри погляди деяких республіканців, Республіканська партія в цілому підтримує Україну як і, звичайно, демократи. І це вони базують на думці своїх виборців", – наголосив він.

Буряченко розповів, що, за соціологічними даними, близько 80% американців продовжують підтримувати Україну й готові допомагати їй до перемоги у війні.

"Політики як з одного табору, так і з іншого, перш за все, будуть враховувати думки своїх виборців. Але вони грають нам на антиглобальній політиці вже досить традиційно, як і Трамп, до речі", – сказав політолог.

Основний аргумент, мовляв, що на підтримку України витрачається велика кількість податків американців. Однак, на думку виконавчого директора "Міжнародної асоціації малих громад", це робить повістку дуже примітивною.

Плану немає

А що буде, якщо Україні США не будуть допомагати? Чи готові Сполучені Штати, перш за все, програти війну Росії? От на це республіканці умисно відповіді не дають і не продукують таку риторику,

– розповів він.

Адже у республіканців та демократів навіть до повномасштабного нападу Росії та нині немає чіткого плану на майбутнє.

"А як вони сприймають конфігурацію геополітичну, перш за все, за наслідками російсько-української війни? Чи готові вони співпрацювати з Україною як з державою переможцем, і що робити з Росією як з переможеною?" – сказав Буряченко.

Політолог переконаний, що нині це основні питання.

"А не те, що там декілька конгресменів вирішили "погратися в політику" з виборцями на отакій от риториці суто внутрішньоамериканській", – зазначив він.

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Чи впливає це на електорат

Та на виборців це не впливає дуже сильно. Усе через сильну позицію України. Завдяки тому, що країна розповсюджує інформацію про російсько-українську війну по всьому світу.

"Тому, звичайно, можливо, деякі політики і в США, і в Європі не хотіли б, щоб їхні виборці сильно в цю проблематику заглиблювалися, але це вже неможливо. Всі щодня спостерігають за подіями в Бахмуті", – розповів політолог.

Він зазначив, що з України починаються й завершуються випуски новин у найбільших країнах, зокрема, в США. І ця повістка вже понад рік тримає все медійне поле світу.

За нашу позицію, за позицію України, яка нині є форпостом всієї демократії у світі, оте, що її підтримують, перш за все люди, оце і є нашою ключовою стратегічною перевагою,

– наголосив виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад".

Треба побороти "монстра"

Олексій Буряченко зауважив, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що саме США разом з об'єднаною Європою були ініціатором того, щоби Україна віддала ядерну зброю Росії.

"В принципі, вони цього "монстра" злеліяли й виростили. І тепер вони мають нести за це геополітичну відповідальність. Вона й полягає в тому, що вони мають допомогти нам побороти цього "монстра", який дестабілізує всю абсолютно світову архітектуру безпеки", – наголосив він.

Перемога України потрібна всім

На думку політолога, США несуть ризики за наслідками російсько-української війни.

"Виборцям же пригадають Афганістан. І, розумієте, в чому річ – от вам логічний ланцюжок – Афганістан – Україна. Це, в принципі, можна буде покласти на політичних претензіях демократів просто величезний хрест", – розповів він.

Ба більше, від цього не виграють і республіканці.

"Скажімо, антиглобалісти. Адже, якщо вони скажуть: "Окей, ми зараз підемо зі всіх війн і зі всіх геополітичних впливів як країна-гегемон". То вони ж не кажуть, що зменшиться їхня доларова складова у світі", – зазначив політолог.

А це, мовляв, автоматично знищить їхню економіку, спричинить шалену інфляцію та перевиробництво.

"Республіканці про ці речі мовчать. Резюмуємо: перемога, допомога Україні потрібна і республіканцям, і демократам. А такі от поодинокі заяви групи республіканців, вони, це, перш за все, бажання саме піаром перед новим політичним сезоном", – підсумував виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад".

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