Удар по трьох найбільших страхах Путіна: чому лист Зеленського став геніальним рішенням

Відкритий лист, який Володимир Зеленський написав Володимиру Путіну, став справжньою несподіванкою для всіх, особливо для Кремля. На економічному форумі диктатор планував розповідати про "успіхи" Росії, але змушений був виправдовуватися перед елітами й населенням.

Адже у листі Зеленський розповів про реальну ситуацію на фронті та усі проблеми, до яких призвела так звана "сво". Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, до кого насправді звертався Зеленський у листі та чому він став геніальний рішенням.

Читайте також Путін не піде мирно на пенсію: The Telegraph пише про критичний момент у війні

На кого спрямований лист Зеленського?

На думку майора ЗСУ та політолога Андрія Ткачука, лист Володимира Зеленського, адресований Володимиру Путіну, насправді має дві цільові аудиторії, одна з яких – пересічні росіяни. Адже у словах українського президента багато меседжів про те, що тепер війна на території Росії, що лише посилює масове незадоволення серед росіян.

Кремль все одно замірює суспільний резонанс, настрої серед людей. Вони усе це добре відчувають, бачать і реагують, бо без підтримки цивільного населення неможливо довго вести війну. Тому що Росія ще все ж таки не Північна Корей,

– зазначив Ткачук.

Друга цільова аудиторія – українці. Цим листом Володимир Зеленський показав, що не боїться прямо пропонувати практичні речі у контексті мирних переговорів, а також не боїться демонструвати силу й можливості України.

Також цей лист показує міжнародним партнерам, що Україна не відмовляється від переговорного процесу й сигналізує про те, аби союзники допомогли дотиснути Путіна до миру.

Замало просто написати Путіну, навпаки слова Зеленського більше розізлять диктатора. Адже привселюдно показує поразки путінського режиму: діпстрайки, просування ЗСУ на фронті,

– мовив офіцер ЗСУ.

Проте цікаво, чи змусить це російські еліти замислитися. Можливо, вони прийдуть до Путіна і висловлять своє невдоволення. Адже подейкують, що цього року російський диктатор вже збирав олігархів і просив їх допомогти російському бюджету та профінансувати війну.

Зверніть увагу! Дональд Трамп відреагував на звернення Володимира Зеленського до Путіна. Президент США висловив думку, що український і російський лідери мають сісти за стіл переговорів та зустрітися особисто.

Що росіянам показав лист Зеленського: дивіться відео

Чому відкритий лист до Путіна став геніальним ходом?

Політтехнолог Михайло Шейтельман наголосив, що звернення президента України було надзвичайно точно сформольоване і вдало написане. Особливо ефектно лист виглядав на тлі атаки по Санкт-Петербургу, яка сталася фактично перед початком економічного форуму.

Російська пропаганда традиційно намагається пояснити події необхідністю продовження так званої "сво". Однак це суперечить здоровій логіці, адже саме присутність російських військ на території України є причиною, чому війна повернулася в Росію.

У своєму листі Зеленський звертався не лише до Путіна, а й до російських еліт і мільйонів громадян країни-агресора, які вже відчувають наслідки війни. Один з головних меседжів українського президента – Москва повинна вивести війська з нашої території й тоді удари по Росії припиняться.

Зеленський у листі фактично сказав: війну закінчити просто. Вам не подобається, що вас бомблять у Туапсе, Петербурзі, Москві, Пермі, Курській області, Краснодарському краї чи Ростові? Дивіться, все просто. Я прямо зараз готовий,

– зазначив політтехнолог.

За його словами, завдяки цьому листу російська аудиторія повинна побачити прямий зв'язок між діями Путіна і проблемами, які у них виникли через війну.

Також Україна вдало підібрала час для публікації цього послання – саме після удару по Петербургу, коли російська еліта зібралася на форумі й чекала на виступ диктатора.

"Еліта обов'язково все це прочитає, тому що лист написано дуже вдало і сформульовано дуже точно. Від нього не можна відвернутися", – наголосив Шейтельман.

За його словами, у цьому і є ключова сила ходу. Адже після феєричного удару по Перербургу Зеленський завдав політичного тиску і звернувся не лише до Путіна, а й до усіх тих, хто сидить поруч із ним і бачить наслідки його рішень.

Як Зеленський знову перехитрив Путіна: дивіться відео

По яких трьох найбільших страхах диктатора вдарив Зеленський?

Голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак припустив, що через раптову появу листа Зеленського, ймовірно, спічрайтерам російського диктатора доведеться швидко реагувати й переписувати його промову на Петербурзькому міжнародному економіному форумі.

Можливо, у своїй промові на ПМЕФ Путін може озвучити заклик до миру, але Зеленський цю ініціативу своїм листом вже перехопив.

У Путіна є три страхи, й усі три були викладені в цьому листі,

– зазначив голова правління Інституту світової політики.

За його словами, перший страх диктатора – неконтрольована Росія, коли всередині неї відбуваються певні процеси. Другий – старість, на що напряму вказав Зеленський. Третій – суб'єктність України.

Президент України у відкритому зверненні наголосив, що Путін перебуває при владі вже 26 років, до того ж майже половина цього часу припала на війну проти України. Зеленський нагадав, що історія неодноразово демонструвала: коли Росія виснажується, то в країні починаються суттєві зміни.

Важливо! Путін ознайомився з листом Зеленського. Проте заявив, що "не бачить сенсу" у зустрічі з українським президентом. Натомість він відповів, що Києву потрібно "зупинити російський наступ", а Москві потрібні "домовленості".

Зараз росіяни дедалі більше відчувають на собі наслідки війни. Нині українські безпілотники досягають все віддаленіших регіонів, навіть Москви та Санкт-Петербурга. Водночас у країні поглиблюються економічні проблеми, зростає дефіцит пального, через що громадянам запроваджують дедалі більше обмежень. Звісно, це втомлює російське населення і може мати негативні наслідки для очільника Кремля.

Які головні страхи диктатора: дивіться відео

Про що йдеться у листі?