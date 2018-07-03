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Листи у Gmail можуть читати сторонні особи, – ЗМІ

719 Читать новость на русском
Скандал з Gmail
Скандал з Gmail / tehnot.com

Корпорацію Google запідозрили у порушенні конфіденційності особистого листування своїх користувачів. Сторонні розробники, а також співробітники компанії можуть читати листування користувачів, що користуються поштою Gmail.

Це стверджують журналісти видання The Wall Street Journal.

Так, у 2017 році Google обіцяла перестати збирати дані з вхідних листів в Gmail для персоналізації реклами. Однак, особисті повідомлення користувачів переглядають сторонні особи досі.

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Більше того, цим займається не лише працівники Google, але і розробники сторонніх додатків. Як стверджують журналісти, надавши доступ до поштових акаунтів третім особам, Google майже не стежить за тим, яким чином і для чого використовують отримані дані.

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Теги: Техно Інтернет Google
Джерело: 24 Канал
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