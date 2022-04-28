Листівка з Москви, – ОП про обстріл центру Києва під час візиту генсека ООН

Російські військові ввечері 28-го квітня завдали ракетних ударів по центру Києва. Ворога не зупинило те, що в столиці України перебуває генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?, – Подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував обстріл Києва російськими військовими. Він звернув увагу на цинічність ударів, які завдали росіяни.

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Зокрема, 27-го квітня генсек ООН Гутерреш зустрічався у Москві з президентом Росії. Вже наступного дня, за словами Подоляка, за декілька кілометрів від Гутерреша лунають вибухи.

Подоляк поставив під сумнів доцільність того, що Росія перебуває у Радбезі ООН.

Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту генерального секретаря ООН. Ще позавчора Антоніу Гутерреш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?,

– написав Подоляк.

Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН, – Єрмак

Обстріл Києва прокоментував і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що довкола України повинен об'єднатися весь світ і якнайшвидше зупинити Росію.

Це доказ того, що нам потрібна швидка перемога над Росією і навколо України має об'єднатися весь цивілізований світ. Маємо діяти швидко. Більше зброї, більше зусиль по вирішенню гуманітарних питань, більше допомоги. Бо щодня Україна платить велику ціну за захист демократії та Свободи. І в цій боротьбі ми не можемо програти,

– зазначив Єрмак.

Він додав, що Росію потрібно позбавити права вето в Радбезі ООН.

МЗС України засудило варварський вчинок Росії

Обстріл Києва засудив глава МЗС України Дмитро Кулеба, який у твітері написав, що росіяни завдали удару по Києву крилатими ракетами.

Кулеба зауважив, що окрім генсека ООН, у Києві перебуває і прем'єр Болгарії Кирило Петков.

Цим мерзенним актом варварства Росія ще раз демонструє своє ставлення до України, Європи та світу,

– резюмував глава МЗС.

Росія завдала ракетного удару по Києві

Близько 18:30 практично по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

О 20:35 столичний мер Віталій Кличко повідомив про два попадання у Шевченківському районі.

Обстріл Києва відбувся, коли до столиці приїхав генсек ООН. Завдяки зустрічі Гутерреша й Зеленського з'явилася надія, що людей на "Азовсталі" таки вдасться врятувати.

Антоніу Гутерреш наголосив, що мешканців Маріуполя, які перебувають в місті, потрібно врятувати.

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