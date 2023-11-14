Росіяни "розганяють" фейк про Залужного та вибори: розвінчуємо брехню ворога

Пропагандисти Росії продовжують вести інформаційну кампанію проти України. Цього разу мережу заполонив "вкид" про передвиборчі листівки із закликом підтримати Залужного на виборах президента.

Пропагандисти не втрачають енергії та вкотре створюють нові фейки на тему "політичної кризи" в Україні, "заколоту генералів", "протистояння цивільної влади та військового командування". Поширення фото з листівками, на яких нібито закликають проголосувати на виборах за Залужного, є фейковим, передає 24 Канал.

Дивіться також Росія вигадала байку про знищення складу боєприпасів на Київщині: пояснюємо, чому це неправда

"Народ За" – нове ІПСО Росії

У соціальних мережах та месенджерах пропагандисти поширюють інформацію, що начебто на вулицях українських міст роздають передвиборчі листівки, мета яких закликати людей підтримати Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на майбутніх президентських виборах.

В основі "вкиду" – фотографія з агітаційними листівками на підтримку Валерія Залужного. На фото зображено, як хтось тримає одну з листівок, а інші лежать на асфальті.

Над стилістикою самої листівки пропагандисти не надто заморочилися. Вони скопіювали агітаційні листівки на вибори партії "Слуги народу" 2019 року. Росіяни застосували "гру слів" – "Зе" замінили на "За". В кінцевому результаті біля зображення Президента України Володимира Зеленського перекреслено "Зе", натомість біля Головнокомандувача Залужного виділено "За", що означає правильний вибір.

Ворог створює нові фейки про розбрат між президентом Зеленським та Валерієм Залужним / Центр протидії інформації

Проте, ці листівки – цілковита фальсифікація.

Перш за все, ніхто не оголошував про проведення виборів чи передвиборчу діяльність, яка по закону має розпочатися за 90 днів до виборів.

Президент Володимир Зеленський 6 листопада заявив, що Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах, які мають відповідні ресурси для допомоги та підтримки. Президент зазначив, що вибори в Україні — не на часі.

Загалом, варто зауважити, що сам Залужний ніколи раніше в публічних виступах чи інтерв’ю не заявляв про політичні амбіції або бажання балотуватися у президенти.

Це ІПСО – чергове намагання росіян запевнити народ у власному наративі про конфлікт між президентом України і військовими, провокування недовіри до військових у чинного президента України.

"Розкол" між владою та армією: що відомо