Наскільки важлива ліквідація екіпажу А-50: в Повітряних силах дали відповідь

Українські військові над акваторією Азовського моря 23 лютого збили російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Юрій Ігнат прокоментував ліквідацію екіпажу другого російського літака А-50.

Раніше, стало відомо, що у збитому 23 лютого російському літаку дальнього радіолокаційного виявлення А-50 був екіпаж із 10 росіян. Усі вони загинули.

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Про що говорив речник Повітряних сил

За словами Юрія Ігната, втрата такого борта зменшує спроможності ворога. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Спроможності російської авіації меншають із тим, що знищується спецтехніка, нищиться льотний склад, весь екіпаж загинув, тому тільки таким чином можна потроху знищувати ворога тими засобами, що у нас є", – сказав він.

Журналісти зазначили, що Росія втратила не лише борт, а й екіпаж, на підготовку якого потрібно роки, а часом до 10 років для того, щоб підготувати таких спеціалістів.

Так, вони поцікавилися в речника Повітряних сил, які заклади готують в Росії таких фахівців та чи достатньо їх в Росії.

Юрій Ігнат зазначив, що країна-агресорка має достатньо навчальних закладів, достатньо ресурсів для того, щоб забезпечувати потребу і в льотному складі.

Досвід тих людей, роки витрачені на них, ресурси… це теж дуже добре, що ми (Україна – 24 Канал) ліквідували цілий екіпаж такого літака,

– зазначив Юрій Ігнат.

За його словами, екіпаж літака – це ті, хто управляють безпосередньо, а ще той персонал який знаходиться всередині і проводить радіолокаційну розвідку.

Знищення А-50: коротко