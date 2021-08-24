Літак в Кабулі не захоплювали, – у МЗС спростували свою заяву
Джерело:24 канал
У Міністерстві закордонних справ заявили, що український літак в Кабулі не захоплювали озброєнні люди. Заступник міністра, мовляв, просто пояснював безпрецедентний рівень труднощів в аеропорту.
"Ситуація в аеропорту Кабула наближена до хаосу", – МЗС
Усі літаки, які залучали до евакуації українців, безпечно добиралися до Києва. Про це журналістам 24 каналу розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
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Захоплених українських літаків в Кабулі або деінде немає. Інформація про "захоплений літак" не відповідає дійсності,
– запевнив прессекретар відомства.
Він пояснив, що Євген Єнін у цілому пояснював безпрецедентний рівень труднощів, з якими доводилося стикатися дипломатам.
"Маємо розуміти, що ситуація в аеропорту наближена до хаосу, багато людей намагаються зачепитися хоча б за якусь можливість покинути країну. Потрібно було забезпечити, щоб необхідні люди сіли на необхідний літак в безпечних умовах, і далі безпечно повернулися додому", – сказав Ніколенко.
Речник запевнив, що МЗС залишається на зв'язку з українцями в Афганістані, а також опрацьовує можливі безпечні шляхи їх евакуації.
Що цьому передувало
Напередодні Єнін розповів вражаючі деталі евакуації Українців з Афганістану. За його словами, один наш літак захопили озброєнні вогнепальною зброєю люди. Вони фактично вкрали судно та вилетіли в Іран з невідомими людьми на борту.
Три евакуації українців з Кабула
- 16 серпня вивезли 80 людей. З них 8 були українцями, а решта – іноземці.
- 22 серпня евакуювали 31 українця. Загалом на борту були 83 людини.
- 23 серпня, за словами Володимира Зеленського, врятували 103 осіб. З них 79 були українцями та членами їхніх родин.