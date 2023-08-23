Падіння літака Пригожина: повітряне судно, ймовірно, збили російським ЗРК С-300

У Тверській області Росії ввечері 23 серпня стало відомо про падіння літак, на якому міг перебувати очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. За попередніми даними, це повітряне судно, ймовірно, збила російська ППО.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За попередніми даними, літак Пригожина міг збити зенітно-ракетний комплекс окупантів – С-300, передає 24 Канал.

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Літак Пригожина могли збити з С-300

Російські пропагандисти, з посиланням на наближені до ПВК "Вагнера" телеграм-канали стверджують, що літак Євгєнія Пригожина могли збити росіяни зі свого С-300. Крім цього, окупанти стверджують, що перед авіакатастрофою було чутно "декілька гучних вибухів".

Літак Пригожина могли збити ракетами С-300: дивіться відео

Російські спецслужби також розглядають версію, що падіння літака Пригожина могло бути "терактом на борту". Попри це, там зазначили, що ця інформація ще перевіряється відомствами країни-агресорки.

Що відомо про падіння літака Пригожина

Над Тверською областю ввечері 23 серпня впав літак, який пов'язують з очільником вагнерівців Євгєнієм Пригожиним. На місці трагедії виникла пожежа, а пропагандисти стверджували, що цей літак нібито збила російська система протиповітряної оборони.

Наразі достеменно невідомо, чи перебував Пригожин на борту цього повітряного судна. Однак у росавіції повідомили, що він значився у списках пасажирів.

Наразі відомо, що внаслідок падіння літака загинули всі 10 осіб, що перебували на борту. Троє з них були членами екіпажу.

Згодом у мережі з'явилися кадри з місця падіння літака. На них видно, що судно було вщент розгромлене, а на ньому досі палає вогонь.

Також стало відомо, що на борту літака перебував і командир вагнерівців Дмітрій Уткін. Наразі невідомо чи він теж загинув у цій катастрофі.

У мережі також повідомляють, що люди з оточення Пригожина не можуть до нього додзвонитися. Попри це, досі невідомо, чи загинув кухар Путіна під час катастрофи, чи ні.