Літак з розпізнавальними знаками ВПС Афганістану впав в Узбекистані
16 серпня 2021 , 12:06Читать новость на русском
Джерело:ТАСС
На території Узбекистану 15 серпня впав літак ВПС Афганістану. Відомо про щонайменше одного постраждалого.
Місце інциденту наразі невідоме. Водночас авіакатастрофу вже підтвердили у Міноборони Узбекистану.
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На опублікованих кадрах з місця події видно, що внаслідок інциденту травмувався щонайменше один військовий. Йому оперативно надали допомогу.
Що відбувається в Афганістані
- Бойовики "Талібану" 15 серпня заявили, що взяли під контроль усю територію Афганістану. Терористи повідомили: усі іноземці мають покинути країну або зареєструватися у представників бойовиків.
- Того ж дня президент Ашраф Гані втік з країни. Згодом він заявив, що зробив це, аби не допустити бійні у Кабулі, де мешкають 6 мільйонів людей.
- Тим часом світові ЗМІ повідомили: терористи провели перші страти. Вони розстріляли військових, які здалися.
- Окрім того, бойовики наказали підготували списки усіх незаміжніх жінок. Їх примушуватимуть до шлюбів з терористами. У деяких регіонах вже ввели перші обмеження для жінок.
- Нажахані люди відчайдушно намагаються покинути територію країни. Через хаос в аеропорту Кабула загинуло щонайменше 5 людей.