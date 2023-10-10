Українські захисники знищили російський винищувач Су-25, – Генштаб

Українські військові продовжують нищити ворожу техніку й повітряні судна. Так, 10 жовтня стало відомо, що "від'ємно злетів" ворожий винищувач Су-25.

Водночас у Генштабі ЗСУ не назвали напрям, де знищили цей російський літак. Крім того, наразі достеменно невідомо, яка доля чекала російських загарбників, які керували цим літаком.

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У Генштабі зазначили, що протягом доби авіація Сил оборони України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 5 ударів завдали по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також нашими захисниками було знищено російський винищувач Су-25 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня,

– мовиться у дописі.

Крім цього, за даними Генштабу, підрозділи ракетних військ змогли уразити пункт управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також серед втрати противника були 7 артилерійських засобів та станція радіоелектронної боротьби.

Що відомо про винищувач Су-25 Винищувач Су-25 – лишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують понад 30 країн. Його створили в 1970-х роках у СРСР для підтримки наземних військ, а перший політ літака відбувся у 1975 році.

Цей винищувач може розганяти швидкість до понад 900 кілометрів на годину. Літак також може бути оснащений зброєю різного типу, від авіабомб до керованих ракет типу "повітря – повітря".

Варто зазначити, що Су-25 досить маневровий літак, який швидко може змінювати напрям свого руху. До того ж повітряне судно має різноманітні системи захисту, які дозволяють вижити у бойових умовах.

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